Новогоднее настроение. Отечественные музыканты исполнили песню "В лесу родилась елочка"

27 декабря 2016, 18:55 Комментарии

До главного волшебного праздника года остается меньше недели. Отечественные музыканты решили поздравить граждан Кыргызстана с приближающимся Новым годом и исполнили знакомую всем с детства композицию "В лесу родилась елочка".

Авторы проекта - Виктория Юртаева (аранжировка) и Жакен Чотой (режиссер).

В проекте приняли участие звезды отечественной эстрады, а также участник "Фабрики звезд" Руслан Масюков. Один куплет исполнен на русском языке, второй - переведен на кыргызский. Получилось здорово!