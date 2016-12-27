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Новогоднее настроение. Отечественные музыканты исполнили песню "В лесу родилась елочка"

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42444_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399856-ru.html

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27 декабря 2016, 18:55       Комментарии

До главного волшебного праздника года остается меньше недели. Отечественные музыканты решили поздравить граждан Кыргызстана с приближающимся Новым годом и исполнили знакомую всем с детства композицию "В лесу родилась елочка".
Авторы проекта - Виктория Юртаева (аранжировка) и Жакен Чотой (режиссер).
В проекте приняли участие звезды отечественной эстрады, а также участник "Фабрики звезд" Руслан Масюков. Один куплет исполнен на русском языке, второй - переведен на кыргызский. Получилось здорово!

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