Казахстанца посадили в тюрьму за критику Путина в Facebook

27 декабря 2016, 18:36 Комментарии

В Актобе осудили предпринимателя и общественника Саната Досова за критику в отношении Владимира Путина, сообщает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

По материалам дела 46-летний Санат Досов, известный в Актобе предприниматель и общественник на своей личной странице в социальной сети Facebook публиковал критические высказывания о личности и политическом курсе президента Российской Федерации Владимира Путина. В частности, он заявлял, что Путин "разваливает страну" и призывал россиян "остановить фашизм на своей земле".

Сотрудники департамента КНБ усмотрели в его высказываниях опасные для общества сведения и возбудили уголовное дело по статье 174 часть 1 УК РК. Приговором суда Санат Досов признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года в колонии общего режима.

Адвокат осужденного, несогласный с приговором намерен обжаловать его. Ссылаясь на слова правозащитника Евгения Жовтиса, он утверждает, что в деяниях подсудимого нет криминала.

Сам Санат Досов признал вину и просил суд не лишать его свободы, так как на иждивении у него шесть детей, четверо из которых — несовершеннолетние.

Досов известен тем, что в 2003 году стал лучшим предпринимателем года. Кроме того он являлся председателем общественного объединения "Ихтияр", которое работало с мусульманами.