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Монголия просто так попросила у России 100 млрд рублей

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/mongol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399852-ru.html

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27 декабря 2016, 18:49       Комментарии

Монголия обратилась к российской стороне с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении льготного кредита на сумму около 100 миллиардов рублей, пишет Lenta.ru. При этом представители страны не уточнили, на какие цели нужны им деньги.
Москва отказала в выдаче средств, поскольку "в отсутствие информации монгольской стороны о целях запрашиваемого кредита и приемлемых для монгольской стороны его финансовых параметрах российская сторона не имеет возможности предметно проработать обращение партнеров", отмечается в протоколе встречи представителей двух стран.
Заседание российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству прошло 13 декабря в Улан-Баторе.
В феврале президент России Владимир Путин подписал закон о списании долга Монголии перед Россией. Согласно договору, долг размером 174,2 миллиона долларов прощается на 97 процентов. Кредит был просрочен Монголией.
В документе было сказано, что "наличие неурегулированных финансовых обязательств Монголии перед Россией выступало сдерживающим фактором развития инвестиционного двустороннего сотрудничества". Теперь Улан-Батор должен перечислить Москве 3,8 миллиона долларов.

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