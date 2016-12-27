Монголия просто так попросила у России 100 млрд рублей

27 декабря 2016, 18:49 Комментарии

Монголия обратилась к российской стороне с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении льготного кредита на сумму около 100 миллиардов рублей, пишет Lenta.ru. При этом представители страны не уточнили, на какие цели нужны им деньги.

Москва отказала в выдаче средств, поскольку "в отсутствие информации монгольской стороны о целях запрашиваемого кредита и приемлемых для монгольской стороны его финансовых параметрах российская сторона не имеет возможности предметно проработать обращение партнеров", отмечается в протоколе встречи представителей двух стран.

Заседание российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству прошло 13 декабря в Улан-Баторе.

В феврале президент России Владимир Путин подписал закон о списании долга Монголии перед Россией. Согласно договору, долг размером 174,2 миллиона долларов прощается на 97 процентов. Кредит был просрочен Монголией.

В документе было сказано, что "наличие неурегулированных финансовых обязательств Монголии перед Россией выступало сдерживающим фактором развития инвестиционного двустороннего сотрудничества". Теперь Улан-Батор должен перечислить Москве 3,8 миллиона долларов.