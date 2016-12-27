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Джон Керри: КР и США вышли далеко за рамки простых дружественных отношений

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352800_dj...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399851-ru.html

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США и Кыргызстан отмечают 25-летие установления дипломатических отношений

Э.Абдылдаев и Дж.Керри обменялись поздравлениями по случаю 25-летия со дня установления дипотношений между КР и США

Госсекретарь США и глава МИД КР обменялись поздравлениями в честь 25-летия дипотношений

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27 декабря 2016, 18:20       Комментарии

Постоянная цель Соединенных Штатов Америки – быть свидетелем успешного развития Кыргызской Республики. Об этом в своей поздравительной телеграмме министру иностранных дел Эрлану Абдылдаеву в честь 25-летия установления дипломатических отношений США и Кыргызстана написал госсекретарь США Джон Керри.
Он отметил, что с момента установления дипломатических отношений в 1991 году государства достигли многих договоренностей.
"Наши страны вышли далеко за рамки простого развития дружественных и продуктивных отношений и укрепили узы как демократические страны, сотрудничество которых основано на взаимном доверии и уважении", - написал он.
Он добавил, что строительство и открытие нового здания посольства США в Бишкеке в ноябре прошлого года символизирует укрепление отношений двух стран.
"Среди многих заветных воспоминаний моего визита, выделяется участие вместе с вами в церемонии открытия нового здания посольства США в Бишкеке. Посольство США выступает отчетливым символом наших прочных двусторонних отношений и олицетворяет нашу общую приверженность развитию демократического пути", - написал госсекретарь.
Джон Керри добавил, что несмотря на его уход с поста госсекретаря в связи с формированием новой команды президента, курс крыгызско-американских отношений будет продолжен.
"Постоянная цель Соединенных Штатов Америки – быть свидетелем успешного развития Кыргызской Республики. Мы должны гордиться тем, что в результате нашего плодотворного 25-летнего сотрудничества, нынешнее поколение кыргызстанских и американских граждан считают друг друга партнерами и друзьями. Я знаю, что вы присоединитесь ко мне и моим преемникам для продолжения работы по расширению и углублению нашего сотрудничества в будущем", - написал Керри.
В свою очередь глава МИД Эрлан Абдылдаев в поздравительной телеграмме подчеркнул, что стороны должны развивать сотрудничество.
"В этой связи, полагаю важным не только сохранить наработанную положительную динамику взаимодействия, но и последовательно развивать всесторонние контакты во благо и процветание наших стран и народов", - отметил Абдылдаев.

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