Текебаев лукавит говоря об уголовном деле Аиды Саляновой – политолог

27 декабря 2016, 18:27 Комментарии

Текебаев лукавит защищая Аиду Салянову по уголовному делу о выдаче адвокатской лицензии Елисееву. Об этом заявил политолог Марс Сариев, комментируя заявление Текебаева.

"Это нонсенс когда человеку находящемуся в розыске выдают лицензию в кратчайшие сроки. Это не выговор. Это довольно таки серьезн ая вина и уголовное дело", - сообщил Сариев.

Ранее Текебаев, выступая на пресс-конференции, заявил, что за выдачу лицензии Алексею Елисееву Аида Салянова будучи министром юстиции могла получить только выговор.

"Если даже в ходе этого и были бы допущены какие-то процедурные нарушения, для законодательства они не имели бы никаких значительных последствий. Наказание за это - максимум выговор. Но нет, возбудили дело и отягчают ответственность, хотят обойти иммунитет депутата", - сказал Текебаев.