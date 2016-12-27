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Илим Карыпбеков извинился перед гардеробщицей парламента

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352804_il...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399849-ru.html

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27 декабря 2016, 18:42       Комментарии

Генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков извинился перед гардеробщицей Жогорку Кенеша на своей странице в Facebook.
Напомним, накануне он написал в своем аккаунте в Twitter, что женщины не было на рабочем месте и прикрепил фотографии записки, в которой та просила самостоятельно забирать одежду из гардеробной.
Сегодня корреспондент "ВБ" стала свидетельницей, как гардеробщицу за этот пост отчитывало вышестоящее начальство.
В социальных сетях новость об этом вызвала большой резонанс, многие просили не увольнять женщину, которая работает за маленькую зарплату.
А сам Илим Карыпбеков на своей странице в Facebook написал, что не имеет к этой женщине никаких претензий, а просто запостил фотографию записки.
"Во-первых, я не знаю эту женщину и когда сдавал верхнюю одежду, то не видел в платке ли она, читает ли намаз и не знал, какая у нее зарплата.
Во-вторых, я не имею к этой женщине никаких претензий, в просто опубликовал фото записки, где она предлагает забирать вещи самостоятельно. Я просто подумал о том, сколько людей приходит в Жогорку Кенеш и кто может дать гарантию, что кто-нибудь не заберет чужие вещи. Это хорошо, что до этого еще не было таких случаев и женщине не пришлось платить за потерянные вещи.
В-третьих, надо давать точную информацию. Эту женщину никто увольнять не собирался. Об этом мне сказали компетентные сотрудники.
В-четвертых, и я, и эта женщина, и все остальные должны делать свою работу
И в-пятых, если этим постом я обидел эту женщину или кого-то еще, то прошу прощения", - написал Карыпбеков.

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