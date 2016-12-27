Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4189 (+0.0029) 
Евро: 72.5566 (+0.0342) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
дождь +5°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Пресс-секретарь Путина о причинах отказа Атамбаева подписывать Таможенный кодекс ЕАЭСПресс-секретарь Путина о причинах отказа Атамбаева подписывать Таможенный кодекс ЕАЭСЭ.Абдылдаев и Дж.Керри обменялись поздравлениями по случаю 25-летия со дня установления дипотношений между КР и СШАЭ.Абдылдаев и Дж.Керри обменялись поздравлениями по случаю 25-летия со дня установления дипотношений между КР и США

В Казахстане за критику президента России осудили бизнесмена

Источник:
http://24.kg/tsentralnaja_azij...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399846-ru.html

Похожие новости

Монголия просто так попросила у России 100 млрд рублей

Казахстанца посадили в тюрьму за критику Путина в Facebook

Казахстан не стал отменять ветконтроль на кыргызско-казахском участке госграницы

Обама: Я бы победил Трампа, если бы мог снова бороться за президенство

Критические 2 градуса. Экологи КР не допустят изменения климата

27 декабря 2016, 18:13       Комментарии

В Казахстане на три года осудили бизнесмена за критику Владимира Путина в Фейсбуке. Об этом сообщает информационное агентство "Фергана".
В Актобе (Западный Казахстан) 46-летний бизнесмен и общественник Санат Досов высказал критику в адрес президента России. Досов известен тем, что в 2003-м стал лучшим предпринимателем года и был председателем общественного объединения "Ихтияр", которое работало с мусульманами.
На своей странице в Фейсбуке Санат Досов неоднократно публиковал критические высказывания о личности и политическом курсе Путина. Также бизнесмен негативно отзывался о представителях русской национальности.
"Некий житель Семея завел с Досовым дружбу в Фейсбуке, затем вступил с ним в полемику. В июле 2016 года пожаловался на действия Саната Досова министру внутренних дел Казахстана. В итоге бизнесмена обвинили по части 1 статьи 174 ("Умышленные действия, направленные на возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести с использованием сетей телекоммуникаций") УК Казахстана", - говорится в сообщении.
Санат Досов признал, что часть размещенных на его странице записей действительно принадлежит ему, но к некоторым он не имеет никакого отношения. Он утверждал, что его страницу кто-то взломал. Бизнесмен признал вину и раскаялся. Он просил суд не лишать его свободы, так как на иждивении у него шесть детей, четверо из которых - несовершеннолетние.
"Его адвокат не согласен с приговором и намерен его обжаловать, утверждая, что в действиях Саната Досова нет криминала. В последнее время в Казахстане участились процессы против интернет-пользователей, почти в каждом из них фигурирует статья 174", - пишет "Фергана".

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум