Нацбанк Кыргызстана не будет в угоду МВФ нарушать Конституцию

27 декабря 2016, 18:20 Комментарии

Национальный банк Кыргызстана не собирается по рекомендациям МВФ ставить закон "О Нацбанке, банках и банковской деятельности" в противовес Конституции. Об этом сегодня заявил журналистам председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.

Отметим, что в своем заявлении после завершения третьего обзора экономики Кыргызстана Международный валютный фонд указал на некоторые недочеты.

В целом финансовый институт посчитал, что в законе "О Национальном банке, банках и банковской деятельности" содержатся некоторые положительные изменения. Однако в МВФ уверены, что "отказ парламента от ключевых положений и недавнее внесение изменений ослабляют этот закон".

В Национальном банке мнение МВФ услышали, но снова перекраивать закон не собираются. Председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов отметил, что это всего лишь рекомендация. А Нацбанк и правительство сами определяют, какие изменения необходимы, и продвигают их в Жогорку Кенеш.

"Основным вопросом со стороны МВФ было, чтобы решения Национального банка не могли быть оспорены судом. Но эту инициативу не поддержали в парламенте, и, соответственно, принято решение оставить как есть. В соответствии с Конституцией каждому гражданину дается право оспорить решения в суде. В других случаях замечаний не было", - отметил Толкунбек Абдыгулов.