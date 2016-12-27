Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4189 (+0.0029) 
Евро: 72.5566 (+0.0342) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
дождь +5°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Таалайбек Джумадылов готов доказать несостоятельность главы ГРС Тайырбека СарпашеваТаалайбек Джумадылов готов доказать несостоятельность главы ГРС Тайырбека СарпашеваВ Казахстане за критику президента России осудили бизнесменаВ Казахстане за критику президента России осудили бизнесмена

Нацбанк Кыргызстана не будет в угоду МВФ нарушать Конституцию

Источник:
http://24.kg/finansy/42441_nat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399845-ru.html

Похожие новости

Песков рассказал, что не понравилось Кыргызстану в Таможенном кодексе ЕАЭС

ОРВИ отступает. Заболеваемость в Кыргызстане снизилась в 1,6 раза

Декларация-2015: Сколько заработали послы Кыргызстана? У кого из них дом площадью 1000 кв.м?

Сборная Кыргызстана завоевала серебро зонального чемпионата Азии по волейболу

США и Кыргызстан отмечают 25-летие установления дипломатических отношений

27 декабря 2016, 18:20       Комментарии

Национальный банк Кыргызстана не собирается по рекомендациям МВФ ставить закон "О Нацбанке, банках и банковской деятельности" в противовес Конституции. Об этом сегодня заявил журналистам председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.
Отметим, что в своем заявлении после завершения третьего обзора экономики Кыргызстана Международный валютный фонд указал на некоторые недочеты.
В целом финансовый институт посчитал, что в законе "О Национальном банке, банках и банковской деятельности" содержатся некоторые положительные изменения. Однако в МВФ уверены, что "отказ парламента от ключевых положений и недавнее внесение изменений ослабляют этот закон".
В Национальном банке мнение МВФ услышали, но снова перекраивать закон не собираются. Председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов отметил, что это всего лишь рекомендация. А Нацбанк и правительство сами определяют, какие изменения необходимы, и продвигают их в Жогорку Кенеш.
"Основным вопросом со стороны МВФ было, чтобы решения Национального банка не могли быть оспорены судом. Но эту инициативу не поддержали в парламенте, и, соответственно, принято решение оставить как есть. В соответствии с Конституцией каждому гражданину дается право оспорить решения в суде. В других случаях замечаний не было", - отметил Толкунбек Абдыгулов.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум