Таалайбек Джумадылов готов доказать несостоятельность главы ГРС Тайырбека Сарпашева

27 декабря 2016, 18:23 Комментарии

"Предлагаю на любой площадке, будь то в правительстве или в парламенте, раскрыть несостоятельность руководства Государственной регистрационной службы (ГРС) в лице Тайырбека Сарпашева, предоставив все факты и доказательства", - сообщил ИА "24.kg" глава ОсОО "Интел Линкс" Таалайбек Джумадылов, прокомментировав заявление пресс-службы ведомства.

Напомним, сегодня депутаты отклонили законопроект "О национальных паспортах, удостоверяющих личность", предполагающий также введение биометрических документов, а председатель комитета и депутат от фракции "Бир Бол" Аскарбек Шадиев назвал деятельность ГРС по замене паспортов бизнесом.

Позже в пресс-службе ГРС заявили, что "выдачу паспортов в голый бизнес превратила именно частная компания "Интел-Линкс", о которой депутат хорошо проинформирован".

В свою очередь глава ОсОО "Интел Линкс" Таалайбек Джумадылов назвал заявление пресс-службы неуклюжей и бестолковой попыткой ГРС прикрыть свою полную профессиональную непригодность.

"Разъяснение пресс-службы подтверждает несостоятельность руководства ГРС квалифицированно и доходчиво объяснить законодателям важность и необходимость внедрения документов нового поколения. Они, как говорят, пытаются свалить с больной головы на здоровую. Чтобы не быть голословным, обращаю внимание на пятнадцатикратное повышение руководством ГРС стоимости услуг по изготовлению паспорта гражданина КР", - добавил он.

Таалайбек Джумадылов подчеркнул, что готов на любой площадке доказать несостоятельность руководящего состава ГРС.