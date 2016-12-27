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Таалайбек Джумадылов готов доказать несостоятельность главы ГРС Тайырбека Сарпашева

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42446_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399844-ru.html

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27 декабря 2016, 18:23       Комментарии

"Предлагаю на любой площадке, будь то в правительстве или в парламенте, раскрыть несостоятельность руководства Государственной регистрационной службы (ГРС) в лице Тайырбека Сарпашева, предоставив все факты и доказательства", - сообщил ИА "24.kg" глава ОсОО "Интел Линкс" Таалайбек Джумадылов, прокомментировав заявление пресс-службы ведомства.
Напомним, сегодня депутаты отклонили законопроект "О национальных паспортах, удостоверяющих личность", предполагающий также введение биометрических документов, а председатель комитета и депутат от фракции "Бир Бол" Аскарбек Шадиев назвал деятельность ГРС по замене паспортов бизнесом.
Позже в пресс-службе ГРС заявили, что "выдачу паспортов в голый бизнес превратила именно частная компания "Интел-Линкс", о которой депутат хорошо проинформирован".
В свою очередь глава ОсОО "Интел Линкс" Таалайбек Джумадылов назвал заявление пресс-службы неуклюжей и бестолковой попыткой ГРС прикрыть свою полную профессиональную непригодность.
"Разъяснение пресс-службы подтверждает несостоятельность руководства ГРС квалифицированно и доходчиво объяснить законодателям важность и необходимость внедрения документов нового поколения. Они, как говорят, пытаются свалить с больной головы на здоровую. Чтобы не быть голословным, обращаю внимание на пятнадцатикратное повышение руководством ГРС стоимости услуг по изготовлению паспорта гражданина КР", - добавил он.
Таалайбек Джумадылов подчеркнул, что готов на любой площадке доказать несостоятельность руководящего состава ГРС.

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