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В Кыргызстане для подключения школ к Интернету заплатят дополнительно 22,3 миллиона сомов

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42439_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399843-ru.html

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27 декабря 2016, 18:30       Комментарии

Министерство образования и науки объявило тендер на закупку дополнительных услуг по подключению общеобразовательных школ республики к Интернету и предоставлению доступа к нему в течение года. Об этом сообщил портал государственных закупок.
Из республиканского бюджета выделили 22 миллиона 375 тысяч сомов. Услуги может оказать только ОсОО "Ай-Спейс", которое выбрали в качестве исполнителя.
<ul> <li>За эти деньги необходимо подключить к Интернету не менее 155 из 905 школ.</li> </ul> Ранее из шести поданных предложений комиссия выбрала компанию "Ай-Спейс", которая обязалась обеспечить минимальную пропускную способность канала связи не менее 10 Мбит/с в зоне KG и не менее 2 Мбит/с вне зоны KG круглосуточно и техническую поддержку.
По условиям тендера, компания-победитель должна подключить к Интернету 70 процентов из выбранных 620 школ к 1 сентября 2017 года и 30 процентов - к 1 ноября того же года.
<ul> <li>Компании выделили 163,6 миллиона сомов на подключение не менее 603 школ из 1 тысячи 525. </li> </ul> Сегодня в Кыргызстане 2 тысячи 218 школ. Всего 9 процентов имеют доступ к Интернету, 25 процентов обеспечены компьютерами.
По итогам реализации проекта доступ к Всемирной паутине будет у более половины школ республики.

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