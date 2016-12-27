Госсекретарь США и глава МИД КР обменялись поздравлениями в честь 25-летия дипотношений

27 декабря 2016, 18:07 Комментарии

Сегодня исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и США. Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев и Госсекретарь США Джон Керри сегодня обменялись поздравительными телеграммами, – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Телеграмма от главы МИД КР:

"Уважаемый господин Государственный секретарь,

С удовлетворением отмечая нашу очередную встречу в формате "С5+1" в г.Гамбург 7 декабря 2016 года, хотел бы подчеркнуть сложившийся высокий уровень сотрудничества между Кыргызстаном и Соединенными Штатами Америки как в двустороннем формате, так и в рамках региональной площадки. Благодаря данному формату мы имеем возможность обмениваться мнениями и прояснять позиции по важным аспектам международной и региональной повестки дня.

Вместе с тем, пользуясь возможностью, поздравляю Вас с 25-й годовщиной дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Соединенными Штатами Америки, установленных 27 декабря 1991 года. Считаю эту годовщину знаковой и весьма символичной для наших стран, свидетельствующей о нашем традиционном обоюдном стремлении всесторонне развивать сотрудничество, взаимопонимание и дружбу между народами Кыргызстана и США.

В этой связи, полагаю важным не только сохранить наработанную положительную динамику взаимодействия, но и последовательно развивать всесторонние контакты во благо и процветание наших стран и народов.

Выражаю надежду, что проведенные в текущем году сторонами юбилейные мероприятия будут способствовать активизации сотрудничества в различных областях. Уверен, что две стороны будут в дальнейшем совместно прилагать необходимые усилия для наполнения двусторонних отношений глубоким содержанием.

Хотел бы подчеркнуть, что мы отмечаем данное событие между двумя важными праздниками: Рождеством и Новым годом, в связи с чем, поздравляю Вас и желаю благополучия и крепкого здоровья, а также успехов в государственной деятельности.

С уважением, Эрлан Абдылдаев"

Телеграмма от Госсекретаря США:

"Уважаемый Министр Абдылдаев,

Примите, пожалуйста, мои сердечные поздравления по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Соединенными Штатами Америки и Кыргызской Республикой. В письме от 26 декабря 1991 года Президент Джордж Буш официально предложил нашим двум государствам установить дипломатические отношения и открыть посольства в наших столицах. Наши страны вышли далеко за рамки простого развития дружественных и продуктивных отношений и укрепили узы как демократические страны, сотрудничество которых основано на взаимном доверии и уважении.

Одной из самых больших привилегий моего пребывания на посту Госсекретаря была возможность поехать в Центральную Азию и с первых рук убедиться в исключительной красоте Кыргызской Республики. Среди многих заветных воспоминаний моего визита, выделяется участие вместе с Вами в церемонии открытия нового здания Посольства США в Бишкеке. Посольство США выступает отчетливым символом наших прочных двусторонних отношений и олицетворяет нашу общую приверженность развитию демократического пути.

И, в заключении, поскольку мое пребывание на посту Госсекретаря подходит к концу, я хочу лично поблагодарить Вас за вашу поддержку и партнерство в совместной работе по развитию формата "С5+1" в качестве площадки для конструктивного диалога между Соединенными Штатами и странами Центральной Азии. Постоянная цель Соединенных Штатов Америки – быть свидетелем успешного развития Кыргызской Республики. Мы должны гордиться тем, что в результате нашего плодотворного 25-летнего сотрудничества, нынешнее поколение кыргызстанских и американских граждан считают друг друга партнерами и друзьями. Я знаю, что Вы присоединитесь ко мне и моим преемникам для продолжения работы по расширению и углублению нашего сотрудничества в будущем.

С уважением, Джон Ф. Керри"