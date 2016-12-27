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Новости Кыргызстана

Минфин и ИБР подписали кредитное соглашение для финансирования проекта по улучшению водоснабженияМинфин и ИБР подписали кредитное соглашение для финансирования проекта по улучшению водоснабженияЗа сноубординг по снежному Бишкеку наказан водитель джипа — УПМЗа сноубординг по снежному Бишкеку наказан водитель джипа — УПМ

Кыргызстан получит кредит в $15 млн от Исламского банка развития

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399841-ru.html

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27 декабря 2016, 17:57       Комментарии

Минфин и Исламский банк развития (ИБР) подписали кредитное соглашение для финансирования проекта по улучшению водоснабжения в отдаленных селах. ИБР предоставит кредит в $15 млн, Исламский фонд солидарности – $5 млн.
Кредит ИБР предоставляется на 25 лет, включая 7-летний льготный период, с процентной ставкой 1,5%. Кредит Исламского фонда солидарности предоставляется на 30 лет, включая 10-летний льготный период, с процентной ставкой 0,75%. Проект финансируется совместно со Всемирным Банком.
"Финансирование ИБР будет направлена на определенные районы Джалал-Абадской области, в то время как финансирование Всемирного банка будет покрывать районы Чуйской, Ошской и Иссык-Кульской областей Кыргызской Республики", – сообщили в Минфине КР.
Проект включает в себя следующие компоненты:
<li>реконструкция системы сельского водоснабжения и санитарии;</li> <li>поставка оборудования по эксплуатационному и техническому обслуживанию, лабораторного и ИТ оборудования для надзора и системы учета, и</li> <li>наращивание потенциала по вопросам санитарии и институционального развития.</li> Внешний долг Кыргызстана по двусторонним нельготным кредитам упал с 250 млн долларов США в 2011 году до 9 млн долларов в 2016-м. При этом долги по льготным двусторонним кредитам на тот же период увеличились в два раза – с 1 млрд долларов США до 2,2 млрд.
Крупнейшим двусторонним льготным кредитором с 2012 года стал Экспортно-импортный банк Китая. Если в 2011 году Кыргызстан должен был ему всего 272 млн долларов США, то в 2016-м эта сумма пятикратно увеличилась до 1 млрд 443,8 млн долларов США. Долги перед Россией остаются примерно на том же уровне, опустившись с 300 млн до 270 млн долларов США. А вот долги перед Японским банком сократились с 357 млн долларов США (2011) до 265 млн.

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