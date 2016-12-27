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Пресс-секретарь Путина о причинах отказа Атамбаева подписывать Таможенный кодекс ЕАЭС

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/press-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399840-ru.html

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27 декабря 2016, 18:20       Комментарии

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не имеет альтернативы, он вступит в силу, хотя у Кыргызстана есть ряд замечаний. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова пишет ТАСС.
Комментируя ситуацию, возникшую на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) после первоначального отказа кыргызского президента Алмазбека Атамбаева подписать проект нового Таможенного кодекса ЕАЭС, Песков отметил, что "по Киргизии ситуация будет дорабатываться, появились некоторые замечания с киргизской стороны, в основном это связано с вопросами фитосанитарного контроля".
"Это абсолютно нормальная рабочая ситуация. Кодекс жизнеспособный, альтернативы ему нет, и рано или поздно, нет никаких сомнений, что в интересах будущего интеграционных процессов он вступит в силу", – сказал Песков.
При этом он добавил, что гармонизация подходов стран ЕАЭС по Таможенному кодексу продолжится на уровне кабминов.
"Естественно, каждая страна, которая участвует в ЕАЭС, заботится о своих интересах. Гармонизация интересов всех стран — это сложная работа, которая по договоренности глав государств продолжится на уровне правительств", – отметил Песков.
Он добавил, что документ будет утвержден и в Минске, несмотря на то, что накануне президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании ВЕЭС не присутствовал. "В основном все положения были согласованы на экспертном уровне, на уровне коллегии ЕЭК. Это тот стакан, который скорее полон, чем полупуст", – резюмировал Дмитрий Песков.
Вчера, 26 декабря, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян заявил о том, что Алмазбек Атамбаев не стал подписывать Таможенный кодекс ЕАЭС. Позже стало известно, что он подписан всеми участниками.

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