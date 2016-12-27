Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4189 (+0.0029) 
Евро: 72.5566 (+0.0342) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
дождь +5°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кыргызстан получит кредит в $15 млн от Исламского банка развитияКыргызстан получит кредит в $15 млн от Исламского банка развитияАзамат Эркебаев назначен статс-секретарем Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйстваАзамат Эркебаев назначен статс-секретарем Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства

За сноубординг по снежному Бишкеку наказан водитель джипа — УПМ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399839-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане суды предпочитают наказывать за коррупцию, не лишая свободы

Сегодня: вранье атамекеновцев, пробка на трассе Бишкек - Ош, идет Новый год

Неуправляемые грузовики и многокилометровая пробка на дороге Бишкек - Ош

"РИА Новости": Эксперт объяснил, почему Бишкек может получить помощь от ЕврАзЭС

На трассе Бишкек – Ош образовались пробки

27 декабря 2016, 17:54       Комментарии

БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. Водитель автомобиля Chevrolet Avalanche с госномером В 1931 АО оштрафован за автохулиганство, сообщили в пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека.
В ночь на 24 декабря во время обильного снегопада сноубордисты прокатились на досках по центральным улицам города, а потом опубликовали в социальных сетях фотографии и видео.
"По отношению к водителю Н. А. применено наказание в виде штрафа в 5 тысяч сомов согласно статье 249 "Автохулиганство" Кодекса об административной ответственности КР", - отметили в УПМ.
В пресс-службе добавили, что сам оштрафованный удивился, узнав о приравнивании катания по городским дорогам на сноуборде к автохулиганству.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум