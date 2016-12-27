За сноубординг по снежному Бишкеку наказан водитель джипа — УПМ

27 декабря 2016, 17:54 Комментарии

БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. Водитель автомобиля Chevrolet Avalanche с госномером В 1931 АО оштрафован за автохулиганство, сообщили в пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека.

В ночь на 24 декабря во время обильного снегопада сноубордисты прокатились на досках по центральным улицам города, а потом опубликовали в социальных сетях фотографии и видео.

"По отношению к водителю Н. А. применено наказание в виде штрафа в 5 тысяч сомов согласно статье 249 "Автохулиганство" Кодекса об административной ответственности КР", - отметили в УПМ.

В пресс-службе добавили, что сам оштрафованный удивился, узнав о приравнивании катания по городским дорогам на сноуборде к автохулиганству.