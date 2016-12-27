Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4189 (+0.0029) 
Евро: 72.5566 (+0.0342) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
дождь +5°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Госсекретарь США и глава МИД КР обменялись поздравлениями в честь 25-летия дипотношенийГоссекретарь США и глава МИД КР обменялись поздравлениями в честь 25-летия дипотношенийКыргызстан получит кредит в $15 млн от Исламского банка развитияКыргызстан получит кредит в $15 млн от Исламского банка развития

Минфин и ИБР подписали кредитное соглашение для финансирования проекта по улучшению водоснабжения

Источник:
http://kabar.kg/economics/full...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399837-ru.html

Похожие новости

День 27 Декабря: Таможенный кодекс подписали с техническим моментом

Депутаты отклонили проект закона о введении биометрических паспортов в Кыргызстане

Депутат отзывает законопроект о введении электронных паспортов в Кыргызстане

Депутаты отклонили проект закона о биометрических паспортах

Депутаты отклонили законопроект о введении в Кыргызстане биометрических паспортов

27 декабря 2016, 18:03       Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. В Министерстве финансов КР состоялась церемония подписания кредитного соглашения по финансированию проекта по улучшению водоснабжения и санитарии в сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Соглашение было подписано министром финансов Адылбеком Касымалиевым и директором Регионального представительства группы Исламского банка развития в Алматы Хишам Талеб Маруф.
Во время встречи министр А.Касымалиев поблагодарил от имени Правительства КР руководство ИБР за оказываемую поддержку и выразил желание в дальнейшем плодотворно сотрудничать. Он также отметил, что на протяжении многих лет ИБР предоставляет льготные ресурсы в таких отраслях как энергетики, транспорт и связь, чтобы удовлетворить растущие потребности правительства Кыргызской Республики в обеспечении энергетической независимости и создании устойчивого транспортного сообщения внутри страны.
В рамках данного соглашения финансирование будет осуществляться из средств кредита ИБР в размере 15 млн. долларов США и кредита Исламского фонда солидарности в размере 5 млн. долларов США. Данный проект будет финансироваться совместно со Всемирным банком.
Кредит Исламского банка развития предоставляется на 25 лет, включая 7 лет льготного периода, с процентной ставкой 1,5%. Кредит Исламского фонда солидарности предоставляется на 30 лет, включая 10 лет льготного периода, с процентной ставкой 0,75%.
Целью проекта является оказание помощи КР по улучшению доступа и качества водоснабжения в отдаленных селах. Финансирование ИБР будет направлена на определенные районы Джалал-Абадской области, в то время как финансирование Всемирного банка будет покрывать районы Чуйской, Ошской и Иссык-Кульской областей Кыргызской Республики. Проект, финансируемый ИБР будет включать в себя следующие компоненты: I) реконструкция системы сельского водоснабжения и санитарии; II) поставка оборудования по эксплуатационному и техническому обслуживанию, лабораторного и ИТ оборудования для надзора и системы учета и III) наращивание потенциала по вопросам санитарии и институционального развития.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум