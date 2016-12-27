Минфин и ИБР подписали кредитное соглашение для финансирования проекта по улучшению водоснабжения

27 декабря 2016, 18:03 Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. В Министерстве финансов КР состоялась церемония подписания кредитного соглашения по финансированию проекта по улучшению водоснабжения и санитарии в сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соглашение было подписано министром финансов Адылбеком Касымалиевым и директором Регионального представительства группы Исламского банка развития в Алматы Хишам Талеб Маруф.

Во время встречи министр А.Касымалиев поблагодарил от имени Правительства КР руководство ИБР за оказываемую поддержку и выразил желание в дальнейшем плодотворно сотрудничать. Он также отметил, что на протяжении многих лет ИБР предоставляет льготные ресурсы в таких отраслях как энергетики, транспорт и связь, чтобы удовлетворить растущие потребности правительства Кыргызской Республики в обеспечении энергетической независимости и создании устойчивого транспортного сообщения внутри страны.

В рамках данного соглашения финансирование будет осуществляться из средств кредита ИБР в размере 15 млн. долларов США и кредита Исламского фонда солидарности в размере 5 млн. долларов США. Данный проект будет финансироваться совместно со Всемирным банком.

Кредит Исламского банка развития предоставляется на 25 лет, включая 7 лет льготного периода, с процентной ставкой 1,5%. Кредит Исламского фонда солидарности предоставляется на 30 лет, включая 10 лет льготного периода, с процентной ставкой 0,75%.

Целью проекта является оказание помощи КР по улучшению доступа и качества водоснабжения в отдаленных селах. Финансирование ИБР будет направлена на определенные районы Джалал-Абадской области, в то время как финансирование Всемирного банка будет покрывать районы Чуйской, Ошской и Иссык-Кульской областей Кыргызской Республики. Проект, финансируемый ИБР будет включать в себя следующие компоненты: I) реконструкция системы сельского водоснабжения и санитарии; II) поставка оборудования по эксплуатационному и техническому обслуживанию, лабораторного и ИТ оборудования для надзора и системы учета и III) наращивание потенциала по вопросам санитарии и институционального развития.