Правительство КР и депутаты обсуждают бедственное положение этнических кыргызов в Афганистане

27 декабря 2016, 17:36 Комментарии

Этнические кыргызы, проживающие на Малом и Большом Памире в Афганистане, оказались в бедственном положении. Об этом было сказано 26 декабря на закрытом заседании Комитета Жогорку Кенеша по образованию, культуре, науке и здравоохранению. Один из депутатов, участвующих в заседании, рассказал АКИpress, почему правительство не хотело озвучивать информацию средствам массовой информации.

По его словам, вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова сообщила, что правительство намерено переселить этнических кыргызов в Кыргызстан. Сейчас на Памире проживает около 2 тыс. человек, некоторое время назад их было порядка 5 тыс.

На данный момент в Кыргызстан переселены 5 семей, планируется первым этапом перевезти еще 10. Начать кабмин намерен с детей, смертность которых на Памире высока, к тому же они не получают там образования.

"Однако, как было сказано, сложилось впечатление, что афганская сторона не хочет нам их отдавать. Есть вероятность того, что там может возникнуть конфликт. Афганистан не заинтересован в переселении кыргызов, но при этом не обеспечивает их документами", - цитирует депутат слова вице-премьера.

Он добавил, что один из членов комитета считает правильным намерение начать переселение именно с детей, так как "они еще не испорчены". По словам участников обсуждения, памирские кыргызы живут почти в первобытно-общинном строе, бывает и насилие над детьми, соответственно, у детей искалеченная психика, девочки умирают, когда беременеют чуть ли не в 10 лет. Депутаты и представители правительства сошлись во мнении, что детей можно реабилитировать.

На заседании также было сказано, что для переселения этнических кыргызов в Ошской области выделено 20 га земли.