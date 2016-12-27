Депутаты отклонили проект закона о введении биометрических паспортов в Кыргызстане

27 декабря 2016, 17:35 Комментарии

Члены комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности отклонили законопроект о введении биометрических паспортов, инициированный депутатом Дастаном Бекешевым (СДПК).

Председатель комитета Аскарбек Шадиев (Бир Бол) инициировал отклонение законопроекта, назвав выдачу биометрических паспортов "бизнесом". Депутаты назвали законопроект "сырым" и требующим доработки.

Напомним, ранее Госрегистр сообщал о том, что биометрические паспорта начнут выдавать в 2017 году.