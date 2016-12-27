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Депутаты отклонили проект закона о введении биометрических паспортов в Кыргызстане

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399833-ru.html

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27 декабря 2016, 17:35       Комментарии

Члены комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности отклонили законопроект о введении биометрических паспортов, инициированный депутатом Дастаном Бекешевым (СДПК).
Председатель комитета Аскарбек Шадиев (Бир Бол) инициировал отклонение законопроекта, назвав выдачу биометрических паспортов "бизнесом". Депутаты назвали законопроект "сырым" и требующим доработки.
Напомним, ранее Госрегистр сообщал о том, что биометрические паспорта начнут выдавать в 2017 году.

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