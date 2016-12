О подозрительных совпадениях в скандалах вокруг ЗАО "Альфа Телеком"

27 декабря 2016, 17:19 Комментарии

Слишком много вопросов остается вокруг скандалов, которые происходят вокруг компании ЗАО "Альфа Телеком".

Стоит, наверное, рассказать тезисно о сложной судьбе сотовой компании "Мегаком".

Изначально она принадлежала ОсОО "БимоКом", которое контролировалось приближенными экс-министра связи России Леонида Реймана. Свои интересы в "Мегакоме" имела семья Акаевых. А после мартовского переворота 2005 года компания подверглась жесткому прессингу со стороны госорганов. Но потом перестали прессовать. Причиной таких перемен стало получение офшорной компанией Forntek Enterprises Ltd, которая была подконтрольна Максиму Бакиеву и зарегистрирована в Гонконге, доли 49% в ОсОО "БимоКом".

Но в 2009 году произошел разрыв между российскими владельцами ОсОО "БимоКом" и Максимом Бакиевым, который и захватил компанию. Потом путем различных манипуляций со стороны нового хозяина и его команды ОсОО "БимоКом" благополучно обанкротилось, а его оборудование и клиентская база были перепроданы компании "Альфа Телеком".

Данную операцию проворачивал небезызвестный юрист и близкий друг Максима Алексей Елисеев. Вскоре он передал акции "Альфа Телекома" двум офшорным компаниям. Одна из них была зарегистрирована в Белизе Southfield Management Inc. (99%), другая – в новозеландской Vesatel United (1%). И обе принадлежали Максиму Бакиеву.

Все вроде шло хорошо, но апрельская революция 2010 года спутала карты Бакиеву-младшему и его команде. Как только семейство беглого президента убежало из КР, тут же появились эмиссары Реймана, то есть бывшие владельцы "БимоКома", которых нагло кинул Макс Бакиев. В результате переговоров между россиянами и временным правительством было решено: национализировать 49% акций "Мегакома" и посадить туда людей Реймана на хозяйство.

Остальные 51% акций остались во владении бакиевских компаний Southfield Management Inc. и Vesatel United.

И тут возникает вопрос: почему не было национализации 51% "Альфа Телеком"? Вероятно, в этом вопросе кроется вся последующая интрига вокруг компании.

Дело в том, что Рейман и его люди пытались вернуть все активы "Мегакома" обратно в "БимоКом". Для этого необходимо было отменить все судебные решения, которые позволили Максиму Бакиеву кинуть российских партнеров. Роза Рыкунова, которая была осуждена за финансовые нарушения в ее бытность работы в ЗАО "Альфа Телеком", не раз заявляла о том, что россияне потратили около 5 млн долларов США на подкуп кыргызских чиновников и судей.

Вероятно, заявление известного политика Омурбека Абдрахманова о том, что Текебаев получил миллион долларов США от россиян относится к этому времени. Тогда лидер "Ата Мекена" был членом временного правительства и имел достаточно сильное влияние на правоохранительные органы и суды. Абдрахманов со ссылкой на членов руководства партии "Ата Мекен" продолжает утверждать, что миллион долларов были получены Текебаевым и якобы израсходованы на партийные нужды. Но такая крупная сумма не может быть просто перечислена как спонсорская помощь, а была уплачена за услугу. И этой услугой мог быть отказ от национализации 51% "Альфа Телеком", которые находились во владении компаний Макса Бакиева. Можно предположить, что россияне пытались отсудить эти 51% и вернуть себе, что невозможно было сделать, если бы 100% акций ЗАО "Альфа Телеком" были национализированы.

Такая комбинация могла иметь место.

Но в 2012 году неожиданно россияне столкнулись с резким охлаждением со стороны чиновников Кыргызстана и судов. Попытки вернуть "Мегаком" были заторможены.

Но зависли 51% акций "Альфа Телекома", они остались во владении Макса Бакиева.

И тут происходят странные вещи. В мае 2012 года была предпринята попытка заинтересованных лиц продать 51% акций, которые числились за компанией Southfield Management Inc. вместе с национализированными 49% акций "Альфа Телеком" шведской компании "Телиа Сонера". Если бы это удалось сделать, Максим Бакиев и лица, которые лоббировали его интересы в Кыргызстане после апреля 2010 года, получили сумму в размере не менее 170 млн долларов США (именно во столько был оценен 51% доли максимовской компании).

Если исходить из скандального "Белизгейта", в апреле 2012 года был заключен декларационный траст, согласно которому если бы офшорная компания Макса Бакиева получила возможность легализовать и продать свою долю в ЗАО "Альфа Телеком", то Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов стали бы 22% от продажи 51% максовской доли. То есть после заключения трастового соглашения через месяц предпринимается попытка продажи 51% акций, которые числились за компанией Southfield Management Inc. вместе с национализированными 49% акций "Альфа Телеком".

Сейчас эти документы проверяет межведомственная рабочая группа Генпрокуратуры и спецслужб.

В мае 2013 года австрийской компанией "Хэнделс", действующей на основе договора уступки прав требования с компанией "Брасфорт", подконтрольной Максиму Бакиеву, был подан иск о взыскании с ЗАО "Альфа Телеком" суммы задолженности по займам в размере порядка 22 млн долларов США.

По неизвестным причинам в период нахождения Саляновой на должности генерального прокурора один за другим принимались судебные решения в пользу данной австрийской компании. И только после освобождения Саляновой с должности генерального прокурора судебные решения в пользу компании "Хэнделс" были приостановлены.

Следует отметить, что офшорные компании Максима Бакиева официально были под контролем его близкого друга Алексея Елисеева с момента их создания в 2008 году. И этот человек мог сыграть особую роль вокруг загадочных событий ЗАО "Альфа Телеком" после апреля 2010 года и подозрительной роли Текебаева, Саляновой и Шыкмаматова.

В июне 2010 года, исполняя обязанности министра юстиции, Салянова по поддельному заявлению от имени Елисеева в нарушение действующего законодательства и, несмотря на то, что друг Бакиева-младшего находился в официальном розыске по уголовным делам, своим приказом приняла решение о возобновлении ему лицензии на право занятия адвокатской деятельностью. Потом эту лицензию по доверенности получил адвокат из Бишкека и отвез Елисееву. На ее основе Елисеев, проживая в Риге, создал собственную юридическую компанию, которая защищала интересы Максима Бакиева.

Но клубок подозрительных совпадений в деле ЗАО "Альфа Телеком", наверное, скоро будет распутан.

26 декабря Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Аиды Саляновой.

Как сообщается, Генпрокуратура рассмотрела поступившие из ГКНБ выделенные в отдельное производство материалы в отношении депутата по факту злоупотребления служебным положением в бытность ее исполняющей обязанности министра юстиции при возобновлении действия адвокатской лицензии находившегося на тот момент в розыске за совершенные преступления Алексея Елисеева.

По результатам рассмотрения генпрокурором 26 декабря 2016 года в отношении Саляновой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 304 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса КР, расследование которого поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Дело Саляновой, возможно, станет ключом к разгадке загадок темных делишек вокруг "Мегакома". Наверное, с этим и связано проведение пресс-конференции Омурбека Текебаева, где он пытался представить некие документы, опровергающие ранее поступившие в ГКНБ апостилированные документы.

Ссылка на международную юридическую компанию тоже порождает вопросы, откуда у Текебаева такие большие суммы. Одним словом, в действиях Текебаев прослеживается истеричность из-за близости справедливого возмездия за неправедные дела.

Марат Искаков