Сегодня: вранье атамекеновцев, пробка на трассе Бишкек - Ош, идет Новый год

27 декабря 2016, 17:30 Комментарии

Чтобы обелить себя, атамекеновцы готовы оправдать черта. Сегодня депутат Текебаев заявил, что юрист Елисеев, фигурант множества уголовных дел и приближенный Бакиева-младшего, имел полное право на возобновление адвокатской лицензии. Вот так низко можно опуститься, когда идешь ко дну под грузом собственной алчности и патологической жадности. Кстати, совсем недавно это явление получило вполне себе заслуженное определение - "клиптократия". То есть нахождение у власти ради обогащения через воровство.

Попытки вступиться за Салянову выглядят, конечно, смешно. Текебаев старательно пытается придать при любом удобном случае этой исключительно криминальной истории политический окрас. Жалуется, что прижимают его как оппозиционера, а сам докатился до того, что оправдывает приближенного Максима, который проводил рейдерские захваты, как будто не ведает, что Бакиевы творили в стране. Но это выбор Текебаева, если он стал адвокатом приближенных второго беглого президента, чтобы обелить себя и своих сопартийцев, то дружбу атамекеновцев и Бакиевых остается скрепить апостилем.

Пробка на трассе Бишкек - Ош. Со 134-го по 143-й километр наблюдается скопление большегрузных машин. Фуры не могут двигаться самостоятельно и перекрывают часть проезжей части. Из-за этого в многокилометровых заторах простаивают и легковые авто.

Грузовики простаивают из-за отсутствия на них цепей, кроме того, некоторые водители используют летнюю солярку.

В этой связи в МЧС напомнили водителям, что, оправляясь в поездку по горным дорогам, необходимо иметь при себе цепи и лопатку, сменить летние шины на зимние, а также использовать устойчивые к замерзанию виды топлива.

В парламенте воцарилось предновогоднее настроение. Сегодня депутаты не явились на заседание комитета по государственному устройству. Кворум не удалось собрать по той причине, что народные избранники оказались массово задействованы в проведении праздничных мероприятий по случаю встречи Нового года.

Кстати, заседание этого комитета, где зависли 10 важных документов, отменяется уже третий раз подряд. Сначала его перенесли из-за карантина по гриппу, потом оно была сорвано при обсуждении законопроекта об ужесточении наказания за подкуп голосов, теперь вот ёлки начались. В следующий раз комитет попытается собраться уже в новом, 2017 году.

Все новогодние праздники "скорая" будет работать в усиленном режиме. Все 38 бригад заступают на дежурство 31 декабря. Увеличен запас медикаментов и бензина. Работа скорой будет усилена также врачами-консультантами, готовыми проконсультировать обратившихся за помощью граждан по номеру 103.

Как отмечают в пресс-центре Минздрава, в обычном режиме в течение праздников будут работать все столичные стационары. Все эти вопросы были обсуждены на специальном рабочем совещании Департамента здравоохранения мэрии Бишкека. Те, кто нуждается в помощи, не могут ждать, когда закончатся праздники.

Зимние каникулы в Бишкеке немного подсократили. Из-за карантина по гриппу и ОРВИ в столичных школах отстали от учебного плана. Поэтому занятия в учебных заведениях начнутся 9 января, ну а сами каникулы начнутся уже в ближайшую пятницу, 30 декабря.

Мэрия Бишкека приготовила для детей и подростков серию новогодних праздничных мероприятий, ёлок и концертов, которые растянутся на все дни зимнего отдыха. Эпидемия вирусных инфекций отступает и поэтому массовые гулянья вполне уместны.

Стартуют предновогодние ярмарки. Во всех районах города открываются точки по продаже петард, игрушек, гирлянд, мишуры и прочей блестящей утвари. Также повсеместно продолжают работы ёлочные базары, где можно выбрать лесную красавицу для праздника на любой вкус, цвет и размер. В этом году их массово продают в горшках, чтобы после встречи Нового года хвойные деревца можно было высадить во дворах.

И нельзя не отметить, как преобразился вечерний Бишкек. Фасады зданий переливаются всеми цветами радуги. Витрины и окна украсили разноцветные гирлянды, фонари, ёлки с блестящими шарами всех оттенков и неоновые вывески с поздравлениями. В столице уже сейчас царит приподнятое настроение.