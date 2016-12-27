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Казахстан не стал отменять ветконтроль на кыргызско-казахском участке госграницы

Источник:
http://24.kg/vlast/42436_kazah...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399827-ru.html

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27 декабря 2016, 17:25       Комментарии

Казахстан не стал отменять ветеринарный контроль на кыргызско-казахском участке госграницы. Об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.
По его словам, специалисты государств ЕАЭС провели инспекцию в Кыргызстане.
"Все страны, кроме Казахстана, и Евразийская экономическая комиссия констатировали, что рисков нет, и выступили за то, чтобы контроль был снят. Но казахские коллеги, опасаясь рисков, в очередной раз не поддержали этот вопрос. По мере устранения недостатков будем поднимать эту проблему", - сказал Олег Панкратов.

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