В Кыргызстане задержали парня, осквернившего могилу односельчанки

27 декабря 2016, 17:31 Комментарии

История с трижды перезахороненной из-за веры жительницы Ала-Букинского района Джалал-Абадской области получила продолжение. Накануне оперативники задержали парня, выкопавшего ее тело.

История произошла в октябре. Женщину, придерживавшуюся при жизни христианства баптистского толка, перезахоронили трижды. Сначала ее похоронили на мусульманском кладбище, потом - на христианском. Где женщину похоронили третий раз - неизвестно.

По факту незаконной эксгумации тела кыргызстанки возбудили уголовное дело.

Накануне в Ленинском районе столицы около развлекательного центра задержали 21-летнего уроженца Джалал-Абадской области. По версии милиционеров, именно он непосредственно участвовал в инциденте.