Жазгуль Кийизбаева назначена статс-секретарем Минздрава

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Источник:http://kg.akipress.org/news:13...
Ссылка на новость:http://www.for.kg/news-399825-ru.html
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27 декабря 2016, 17:21 Комментарии
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