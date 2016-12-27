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Новости Кыргызстана

Азамат Эркебаев назначен статс-секретарем Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйстваАзамат Эркебаев назначен статс-секретарем Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйстваНа юге республики задержали кыргызстанцев, воевавших в СирииНа юге республики задержали кыргызстанцев, воевавших в Сирии

Жазгуль Кийизбаева назначена статс-секретарем Минздрава

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399825-ru.html

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27 декабря 2016, 17:21       Комментарии

Кийизбаева Жазгуль Ильичевна назначена статс-секретарем Министерства здравоохранения, сообщает 27 декабря пресс-служба правительства.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующее распоряжение.

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