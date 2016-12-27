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Генпрокуратура: Судьи освобождают коррумпированных чиновников Кыргызстана

Источник:
http://knews.kg/2016/12/genpro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399823-ru.html

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На юге республики задержали кыргызстанцев, воевавших в Сирии

27 декабря 2016, 17:06       Комментарии

Управление генпрокуратуры представило анализ карательной практики по уголовным делам о коррупционных преступлениях в Кыргызстане за 2013-2015 годы. По их данным, представленным на заседании координационного совещания, виновные чиновники освобождаются от ответственности благодаря истечению сроков давности.
"Судебные органы избирают в основном виды наказания, не связанные с лишением свободы, а большая часть виновных лиц вообще освобождаются от наказаний. Одним из распространенных способов освобождения виновных должностных лиц от наказания является необоснованная судебная волокита, в результате которого истекают сроки давности и виновные лица остаются безнаказанными", – говорится в анализе.
Согласно наблюдениям надзорного органа, нарушения земельного законодательства приобретают системный характер и повсеместно допускаются нарушения порядка предоставления земель, в том числе, по проведению конкурсов и аукционов по продаже земельных участков, а также в вопросах трансформации и целевом использовании земель.
"Органами прокуратуры КР за 2015 год и 9 месяцев 2016 года при осуществлении надзора выявлено 3311 нарушений земельного законодательства. В целях предупреждения и устранения нарушений, органами прокуратуры внесено 3286 актов прокурорского реагирования, к различным видам ответственности привлечены 518 должностных лиц. По совершенным преступлениям в сфере земельных правоотношений возбуждено 159 уголовных дел. Мерами прокурорского реагирования, в том числе путем обращения в суд, удалось возвратить в муниципальную (государственную) собственность более 390 гектаров земельных участков", – отмечается в сообщении генпрокуратуры.
После обсуждения вопросов повестки дня, Координационным совещанием принято решение об усилении и оптимизации деятельности по всем направлениям, рассмотренных в ходе заседания, и даны соответствующие рекомендации правительству КР, а также отдельным государственным органам.

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