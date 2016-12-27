Депутатская неприкосновенность не сможет спасти от ответственности Салянову

27 декабря 2016, 16:51 Комментарии

Возбуждение уголовного дела в отношении депутата Аиды Саляновой результат того, что она выступала против власти – неверное. Она сама в течение 10 лет работает во власти. Кроме того, депутатская неприкосновенность не сможет спасти от ответственности Аиду Салянову. Об этом сегодня сообщил политолог Бекбосун Борубашев.

По его словам, в 304-й статье УК КР, по которой было возбуждено уголовное дело в отношении депутата Аиды Саляновой, есть несколько моментов. "По каким конкретным фактам возбуждается уголовное дело, от этого и зависит классификация. То есть, может ли депутатская неприкосновенность спасти ее или нет. А так, в целом, я считаю, что депутатская неприкосновенность не должна выступать как иммунитет, когда совершаются такого рода преступления. Депутатский иммунитет нужен для того, чтобы народный избранник осуществлял свою депутатскую деятельность, а не в тех случаях, когда сегодняшний депутат вчера совершил преступление и сегодня не отвечает за содеянное, прикрываясь депутатской неприкосновенностью. Это в корне неправильно. В цивилизованных, демократических странах так не поступают. Это только у нас возможно. Совершил преступление, потом каким-то способом покупает депутатский мандат и уходит от ответственности. Я полностью не согласен с тем, что депутатская неприкосновенность позволяет нардепам, совершивших преступление, уйти от ответственности", - сказал Борубашев.

По его мнению, этот иммунитет должен работать, когда депутат выступает с защитой чьих-то интересов или если депутат начинает раскапывать какие-то коррупционные явления, которые имеются в каких-то органах госвласти. Вот в таких случаях должен работать депутатский иммунитет. А не для осуществления воровской деятельности.

Как он отметил, мнение, что возбуждение уголовного дела в отношении Саляновой результат того, что она выступала против власти – неверное.

"Она сама в течение 10 лет работает во власти. Сначала она была министром юстиции, потом генеральным прокурором, теперь депутатом ЖК. Она сама власть. И дело возбуждено по факту злоупотребления должностным положением, это очень серьезно. К тому же, посмотрите, какая у нее компания: Текебаев, Шыкмаматов, это же одиозные личности. Есть такое хорошее высказывание: "с жиру бесится", и зачастую люди во власти забывают, что власть - это такая штука непостоянная. Она сегодня есть, завтра ее может не быть. И, видимо, с Саляновой произошло то же самое. Я считаю, что неправильно говорить, что против нее возбудили уголовное дело только лишь потому, что она была в оппозиции и т.д. Есть конкретные факты преступления, и по этой причине и было возбуждено уголовное дело", - поделился эксперт.