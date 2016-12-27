Новый спортивный год стартует массовым турниром по футзалу "Наристе"

27 декабря 2016, 17:00 Комментарии

Во Дворце спорта в Бишкеке 3 января стартует традиционный новогодний турнир по футзалу "Наристе", который проводится среди любительских команд и в течение нескольких лет стабильно собирает более 40 команд.

Как сообщается, турнир продлится до 10 января. В этом году команды будут поделены на четыре группы в соответствии с возрастом игроков. Кроме того, матчи проводятся среди представителей госорганов, в частности, гражданских и силовых структур.

Соревнования пройдут в два этапа: сначала команды в группе сыграют в один круг по системе каждый с каждым, а затем победители групп сыграют по системе плей-офф (на выбывание) до финала.

Отметим, традиционный турнир в течение трех лет проводится с статусом "международный" для повышения уровня соревнований. Цель проведения турнира - развитие футзала среди сотрудников госструктур и ветеранов, а также популяризация здорового образа жизни.