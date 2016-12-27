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"РИА Новости": Эксперт объяснил, почему Бишкек может получить помощь от ЕврАзЭС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/SMIoKG/full/11...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399820-ru.html

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27 декабря 2016, 16:07       Комментарии

РИА Новости. Решение Кыргызстана в пользу подписания Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может говорить о том, что эта страна получит дополнительную помощь от экономически более сильных партнеров по альянсу, считает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин.
Ранее председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян сообщил, что лидеры трех стран, за исключением Кыргызстана, поставили свои подписи под Таможенным кодексом ЕАЭС. Впоследствии он заявил, что президент республики Алмазбек Атамбаев, который во время церемонии подписания не утвердил документ, в конечном счете изменил свое решение.
"Мы не дипломаты, а потому можем называть вещи своими именами. Это "восточный базар". Кыргызстан привык получать определенную помощь от более сильных партнеров по союзу в экономическом смысле. Значит, будут отдельно выделены дополнительные средства для того, чтобы Кыргызстан смог, наконец, создать нормальную службу ветеринарного контроля с нормальным, современным оборудованием", - сказал Грозин РИА Новости.
"В пользу данного решения повлияло то, что, как Атамбаев неоднократно заявлял и до присоединения Кыргызстана к ЕАЭС, так и после, этот шаг принесет его стране больше плюсов, чем минусов. Что если бы не вступили, было бы гораздо хуже. В этом - основная идеология, которая транслируется сейчас официальным Бишкеком: да, многое не доработано, существует масса проблем - но если бы не вступили, последствия были бы намного хуже", - добавил аналитик.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.

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