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На перевале Тоо-Ашуу скопилось около 10 грузовиков

Источник:
http://kabar.kg/regions/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399819-ru.html

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27 декабря 2016, 16:39       Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. На перевале Тоо-Ашуу автодороги Бишкек-Ош скопилось около 10 грузовиков, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.
По ее информации, на перевале Тоо-Ашуу c (132 по 139 км) в настоящее время интенсивно идет снег. Производится своевременная очистка от снега и подсыпка дороги со стороны ДЭПов Минтрансдора, но, несмотря на это, на некоторых участках большегрузные одноосные полуприцепы и тягачи с прицепами с одной тяговой осью (Фуры) не справляются на подъемах и не вписываются в повороты, и их прицепы заносит в стороны и загораживают проезд поперек дороги тем самым создаются заторы и пробки.
"Противогололедные цепи устанавливают только тогда, когда уже застряли, соответственно проезд полностью загораживается", - отмечает пресс-секретарь Минтрансдора КР К.Досумбетов.
На данный момент в нижеследующих участках застрявшие автотранспортные средства (Фуры):
- 132 км 4 единицы;
- 134 км прицеп без тягача;
- 135 км 1ед;
- 136 км 1ед;
- 138 км 1 ед;
- 139 км 1 ед.
Многие из них стоят из-за поломки, также у некоторых из-за низкой температуры замерзает топливо. Легковые автомашины проезжают с трудом, огибая стоящие фуры.
Еще раз убедительно просим водителей большегрузных одноосных полуприцепов и тягачей с прицепами с одной тяговой осью иметь при себе цепи противоскольжения и надевать их на шины не в момент вынужденной остановки на перевалах, а заранее при въезде на перевальные участки. Кроме этого, те кто не заменил летние шины на зимние просим в срочном порядке привести автомашину в соответствие с зимними условиями. Летняя резина, порой, также становится причиной того что водители большегрузных автомашин не справляются на подъемах и не вписываются в повороты во время гололедных явлений.

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