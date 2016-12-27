Эпидемиологическая ситуация по гриппу стабильная - Минздрав КР

27 декабря 2016, 16:47 Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. Согласно еженедельному мониторингу заболеваемости гриппом и ОРВИ эпидемиологическая ситуация по республике стабильная. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

По их данным, на 26 декабря отмечается снижение заболеваемости в 1,6 раза, так, если на 19 декабря было по республике зарегистрировано 5 тыс 21 обращение за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа, то за 26 декабря 1 тыс 919 обращений.

"Снижение заболеваемости отмечается по г.Бишкек, Ош и во всех областях республики. На 26 декабря стабилизировалось посещение детей в общеобразовательные учреждения республики", - сообщили в пресс-службе.

В Минздраве также добавили, что продолжается санитарно образовательная работа среди населения по профилактике гриппа и ОРВИ.