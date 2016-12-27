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Эпидемиологическая ситуация по гриппу стабильная - Минздрав КР

Источник:
http://kabar.kg/health/full/11...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399818-ru.html

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С начала года в Кыргызстане из трудной жизненной ситуации выведены 2,4 тыс детей

27 декабря 2016, 16:47       Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. Согласно еженедельному мониторингу заболеваемости гриппом и ОРВИ эпидемиологическая ситуация по республике стабильная. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения КР.
По их данным, на 26 декабря отмечается снижение заболеваемости в 1,6 раза, так, если на 19 декабря было по республике зарегистрировано 5 тыс 21 обращение за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа, то за 26 декабря 1 тыс 919 обращений.
"Снижение заболеваемости отмечается по г.Бишкек, Ош и во всех областях республики. На 26 декабря стабилизировалось посещение детей в общеобразовательные учреждения республики", - сообщили в пресс-службе.
В Минздраве также добавили, что продолжается санитарно образовательная работа среди населения по профилактике гриппа и ОРВИ.

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