Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4189 (+0.0029) 
Евро: 72.5566 (+0.0342) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
небольшой дождь +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Омурбек Бабанов подведет итоги годаОмурбек Бабанов подведет итоги годаНовогодние каникулы с роумингом от MegaComНовогодние каникулы с роумингом от MegaCom

Новогодние каникулы с роумингом от MegaCom

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/biznes_info/42431...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399816-ru.html

Похожие новости

Новогодние каникулы с роумингом от MegaCom

Вы будете подпевать! Кыргызские звезды спели новогоднюю детскую песню

Зимние каникулы для бишкекских школьников сократили

В Бишкеке открылись традиционные предновогодние ярмарки

Бишкекским школьникам сократили зимние каникулы из-за карантина

27 декабря 2016, 16:39       Комментарии

Многие абоненты мега-сети отправляются на новогодние каникулы за рубеж, чтобы насладиться праздничной атмосферой, увидеть, как проходят торжества в другой стране или сбежать от холодной зимы, а самое главное - получить море положительных эмоций. Самыми популярными странами для праздничных поездок являются снежная Россия, Казахстан с бескрайними степями, богатая историей Турция, а также Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Таиланд и Малайзия, где круглый год царит жаркое лето. В какой бы точке мира вы ни находились, роуминг от MegaCom поможет вам быть на связи с самыми родными и нужными людьми.
К тому же MegaCom постоянно увеличивает список стран и роуминг партнеров, а также внедряет удобные и выгодные услуги, которыми вы сможете воспользоваться за рубежом, не меняя своего номера. В сети операторов Velcom (Беларусь) и Beeline (Россия) теперь есть возможность воспользоваться 3G/GPRS роумингом. С декабря нынешнего года можно быть на связи по предоплатной форме обслуживания в сети life:) (Беларусь) и MY Maxis (Малайзия).
Постепенно расширяя географию стран, MegaCom выбирает самые востребованные у своих абонентов направления. В некоторых странах имеются роуминговые соглашения сразу с несколькими операторами, что гарантирует значительное увеличение зоны покрытия в этих странах.
Подключите роуминг перед выездом за рубеж, обратившись в филиальную сеть компании. Ознакомиться с обширным списком стран, в которых доступна услуга, можно на официальном сайте компании.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум