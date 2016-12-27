Новогодние каникулы с роумингом от MegaCom

27 декабря 2016, 16:39 Комментарии

Многие абоненты мега-сети отправляются на новогодние каникулы за рубеж, чтобы насладиться праздничной атмосферой, увидеть, как проходят торжества в другой стране или сбежать от холодной зимы, а самое главное - получить море положительных эмоций. Самыми популярными странами для праздничных поездок являются снежная Россия, Казахстан с бескрайними степями, богатая историей Турция, а также Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Таиланд и Малайзия, где круглый год царит жаркое лето. В какой бы точке мира вы ни находились, роуминг от MegaCom поможет вам быть на связи с самыми родными и нужными людьми.

К тому же MegaCom постоянно увеличивает список стран и роуминг партнеров, а также внедряет удобные и выгодные услуги, которыми вы сможете воспользоваться за рубежом, не меняя своего номера. В сети операторов Velcom (Беларусь) и Beeline (Россия) теперь есть возможность воспользоваться 3G/GPRS роумингом. С декабря нынешнего года можно быть на связи по предоплатной форме обслуживания в сети life:) (Беларусь) и MY Maxis (Малайзия).

Постепенно расширяя географию стран, MegaCom выбирает самые востребованные у своих абонентов направления. В некоторых странах имеются роуминговые соглашения сразу с несколькими операторами, что гарантирует значительное увеличение зоны покрытия в этих странах.

Подключите роуминг перед выездом за рубеж, обратившись в филиальную сеть компании. Ознакомиться с обширным списком стран, в которых доступна услуга, можно на официальном сайте компании.