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По Кыргызстану в отдельных районах снег — прогноз погоды на 28 декабря

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399815-ru.html

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27 декабря 2016, 16:34       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 28 декабря. По сообщению Кыргызгидромета, ночью на большей части территории, днем в отдельных районах снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: -2...-7
днем: -2...+3
Таласская область
ночью: -4...-9
днем: -2...+3
Баткенская область
ночью: -1...-6
днем: -2...+3
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: -1...-6
днем: -2...+3
Иссык-Кульская область
ночью: -5...-10
днем: -4...+1
Нарынская область
ночью: -21...-26
днем: -12...-17
В Бишкеке ночью и утром временами снег, днем без осадков. Минимальная температура воздуха ночью -3...-5, максимальная температура воздуха днем +1...+3.

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