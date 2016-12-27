По Кыргызстану в отдельных районах снег — прогноз погоды на 28 декабря

27 декабря 2016, 16:34 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 28 декабря. По сообщению Кыргызгидромета, ночью на большей части территории, днем в отдельных районах снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: -2...-7

днем: -2...+3

Таласская область

ночью: -4...-9

днем: -2...+3

Баткенская область

ночью: -1...-6

днем: -2...+3

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: -1...-6

днем: -2...+3

Иссык-Кульская область

ночью: -5...-10

днем: -4...+1

Нарынская область

ночью: -21...-26

днем: -12...-17

В Бишкеке ночью и утром временами снег, днем без осадков. Минимальная температура воздуха ночью -3...-5, максимальная температура воздуха днем +1...+3.