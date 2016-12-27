Грузовики вновь застряли на перевале Тоо-Ашуу

27 декабря 2016, 16:28 Комментарии

Большегрузные одноосные полуприцепы и тягачи с прицепами с одной тяговой осью не справляются на подъемах и не вписываются в повороты, и их прицепы заносит в стороны и загораживают проезд поперек дороги на перевалах автодороги Бишкек-Ош, – сообщили в минтрансе.

"На перевале Тоо-Ашуу (132 по 139 км) в настоящее время интенсивно идет снег, – сказал пресс-секретарь минтрансдора КР К. Досумбетов. – Производится своевременная очистка от снега и подсыпка дороги…, но на некоторых участках фуры не справляются на подъемах и не вписываются в повороты, и их прицепы заносит в стороны и загораживают проезд поперек дороги тем самым создаются заторы и пробки".

По данным ведомства, на данный момент фуры застряли в нижеследующих участках:

<ul> <li>132 км 4 ед</li> <li>134 км прицеп без тягача</li> <li>135 км 1 ед.</li> <li>136 км 1 ед.</li> <li>138 км 1 ед.</li> <li>139 км 1 ед.</li> </ul> "Многие из них стоят из-за поломки, так же у некоторых из-за низкой температуры замерзает топливо. Легковые автомашины проезжают с трудом, огибая стоящие фуры", – говорится в сообщении.