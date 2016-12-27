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Грузовики вновь застряли на перевале Тоо-Ашуу

Источник:
http://knews.kg/2016/12/gruzov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399813-ru.html

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27 декабря 2016, 16:28       Комментарии

Большегрузные одноосные полуприцепы и тягачи с прицепами с одной тяговой осью не справляются на подъемах и не вписываются в повороты, и их прицепы заносит в стороны и загораживают проезд поперек дороги на перевалах автодороги Бишкек-Ош, – сообщили в минтрансе.
"На перевале Тоо-Ашуу (132 по 139 км) в настоящее время интенсивно идет снег, – сказал пресс-секретарь минтрансдора КР К. Досумбетов. – Производится своевременная очистка от снега и подсыпка дороги…, но на некоторых участках фуры не справляются на подъемах и не вписываются в повороты, и их прицепы заносит в стороны и загораживают проезд поперек дороги тем самым создаются заторы и пробки".
По данным ведомства, на данный момент фуры застряли в нижеследующих участках:
<ul> <li>132 км 4 ед</li> <li>134 км прицеп без тягача</li> <li>135 км 1 ед.</li> <li>136 км 1 ед.</li> <li>138 км 1 ед.</li> <li>139 км 1 ед.</li> </ul> "Многие из них стоят из-за поломки, так же у некоторых из-за низкой температуры замерзает топливо. Легковые автомашины проезжают с трудом, огибая стоящие фуры", – говорится в сообщении.

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