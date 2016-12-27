Неуправляемые грузовики и многокилометровая пробка на дороге Бишкек - Ош

27 декабря 2016, 16:22 Комментарии

По данным МЧС, на автодороге Бишкек - Ош со 134-го по 143-й километр простаивают около 25 большегрузных автомашин. Тягачи, фуры и грузовики из-за того, что не подготовились к зиме и гололеду, в буквальном смысле обездвижены. Габаритный транспорт частично перекрывает проезжую часть, это препятствует продвижению легковых машин. Из-за этого на трассе образовалась многокилометровая пробка.

По данным оперативной группы Управления МЧС по Чуйской области, грузовики простаивают из-за отсутствия на них цепей, кроме того, некоторые водители используют летнюю солярку. В этой связи чрезвычайное ведомство напоминает, что, оправляясь в поездку по горным автодорогам, необходимо иметь при себе цепи и лопатку, сменить летние шины на зимние, а также использовать устойчивое к морозам топливо.