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Неуправляемые грузовики и многокилометровая пробка на дороге Бишкек - Ош

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352793_ne...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399812-ru.html

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На трассе Бишкек – Ош образовались пробки

Дети из благополучных семей станцевали для сирот в Бишкеке

27 декабря 2016, 16:22       Комментарии

По данным МЧС, на автодороге Бишкек - Ош со 134-го по 143-й километр простаивают около 25 большегрузных автомашин. Тягачи, фуры и грузовики из-за того, что не подготовились к зиме и гололеду, в буквальном смысле обездвижены. Габаритный транспорт частично перекрывает проезжую часть, это препятствует продвижению легковых машин. Из-за этого на трассе образовалась многокилометровая пробка.
По данным оперативной группы Управления МЧС по Чуйской области, грузовики простаивают из-за отсутствия на них цепей, кроме того, некоторые водители используют летнюю солярку. В этой связи чрезвычайное ведомство напоминает, что, оправляясь в поездку по горным автодорогам, необходимо иметь при себе цепи и лопатку, сменить летние шины на зимние, а также использовать устойчивое к морозам топливо.

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