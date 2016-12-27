Вы будете подпевать! Кыргызские звезды спели новогоднюю детскую песню

27 декабря 2016, 16:02 Комментарии

Артисты подготовили для соотечественников музыкальный подарок. Главная его задача - создать позитивное настроение.

Как рассказал один из авторов идеи Жакен Чотай, замысел перепеть знаменитую "Елочку" родился у него и его знакомой Киры Умаровой. Они привлекли певцов, которые исполнили песню, и музыкального продюсера Викторию Юртаеву. Она вместе с отцом сделала аранжировку, потом на композицию сняли клип.

"Это новогодний подарок кыргызстанцам. Главная наша задача - создать позитив. Мы постарались сами быть максимально позитивными и зафиксировать это на камеру. Подготовили акустическую "Елочку", чтобы в ней не было электронных звуков, - за каждым инструментом стоит живой человек ", - рассказал Чотай.

Песню исполнили Юлия Руцкая, Ырыскельди, Аяна Касымова, Нурлан Мамбетов и другие артисты. Клип на нее начинается с того, что героиня ходит по площади Ала-Тоо без праздничного настроения. Она занята своим делами, но в какой-то момент обнаруживает, что находится возле главной елки страны, и вдохновляется красотой новогоднего дерева.