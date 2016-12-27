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Свыше 160 детей из соцуязвимых слоев населения получили подарки от мэра г.Ош

Источник:
http://kabar.kg/regions/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399806-ru.html

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27 декабря 2016, 15:38       Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. Мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев 27 декабря принял участие в новогодней праздничной программе для детей "Алтын балаты" в детском доме творчества "Келечек". Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.
На мероприятие были приглашены дети из домов-интернатов, из дома-малютки, специальной школы для слепых и слабовидящих, социально уязвимых и нуждающихся семей.
В рамках мероприятия дети вместе с мэром города Ош приняли участие в церемонии зажжения новогодней елки, танцев вокруг нее.
Айтмамат Кадырбаев поздравил детей с наступающим Новым годом, и вручил детям праздничные новогодние подарки.
В ходе праздничной новогодней программы для детей выступили популярные персонажи сказок и мультфильмов, проведены конкурсы с сюрпризами, подарками и сладостями для участников. В целом 11 творческих групп артистов дома творчества "Келечек", новогодняя одежда для которых была специально подготовлена к празднику выступили на новогодней елке.
Свыше 160 детей получили новогодние подарки от мэра города Ош. На подарки для всех детей выделено 130 тысяч сомов.

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