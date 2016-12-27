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Два кыргызских депутата позавтракают с Дональдом ТрампомДва кыргызских депутата позавтракают с Дональдом ТрампомВ Узгенском районе чиновники в сговоре с местными жителями незаконно получили 400 тысяч сомовВ Узгенском районе чиновники в сговоре с местными жителями незаконно получили 400 тысяч сомов

Ответственные лица Узгенского горуправления архитектуры и градостроительства уличены в служебном подлоге

Источник:
http://kabar.kg/law-and-order/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399805-ru.html

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27 декабря 2016, 15:46       Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. Ответственные лица Узгенского городского управления архитектуры и градостроительства уличены в служебном подлоге, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.
Прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело в отношении ответственных лиц Узгенского городского управления архитектуры и градостроительства по признакам преступления, предусмотренного статьей 315 (служебный подлог) Уголовного кодекса КР, а также в отношении жителей города Узген М.С. и М.М. по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 (мошенничество) УК КР.
Установлено, что в 2014 году вышеуказанные ответственные лица, путем внесения заведомо ложных сведений об окончании 55 и 59 процентов первоначального индивидуального жилищного строительства, составили поддельные документы формы №5 двум жителям города Узген М.С. и М.М.
На основании этих фиктивных документов в Департаменте жилищно-гражданского строительства при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР указанные жители незаконно получили ипотечные сертификаты на сумму 200 тысяч сомов каждый. Следует отметить, что данные денежные средства предназначались для строительства домов, которые согласно акту территориального подразделения МЧС КР находились в аварийном состоянии.
В результате незаконных действий вышеуказанных лиц государству причинен материальный ущерб на общую сумму 400 тысяч сомов.
В настоящее время по данному уголовному делу ведется следствие.

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