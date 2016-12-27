"Эркин Тоо": Кыргызстан готов принимать туристов круглый год

27 декабря 2016, 15:55 Комментарии

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 25 декабря участвовал в церемонии открытия зимнего сезона 2016-2017, в горнолыжном комплексе "Чункурчак" в Аламединском районе Чуйской области.

Глава правительства отметил, что в последние годы в стране динамично развивается зимняя туристическая отрасль. "Правительством и в дальнейшем будет вестись работа по налаживанию инфраструктуры и коммуникаций для развития зимнего туризма в стране", - сказал Сооронбай Жээнбеков. Правительством на данный момент ведется работа над проектом "Горнолыжного кластера". В рамках этого проекта предусматривается строительство пяти современных горнолыжных курортов.

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