"Эркин Тоо": Кыргызстан готов принимать туристов круглый год

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Источник:
http://kabar.kg/SMIoKG/full/11...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399803-ru.html

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27 декабря 2016, 15:55       Комментарии

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 25 декабря участвовал в церемонии открытия зимнего сезона 2016-2017, в горнолыжном комплексе "Чункурчак" в Аламединском районе Чуйской области.
Глава правительства отметил, что в последние годы в стране динамично развивается зимняя туристическая отрасль. "Правительством и в дальнейшем будет вестись работа по налаживанию инфраструктуры и коммуникаций для развития зимнего туризма в стране", - сказал Сооронбай Жээнбеков. Правительством на данный момент ведется работа над проектом "Горнолыжного кластера". В рамках этого проекта предусматривается строительство пяти современных горнолыжных курортов.
Истчоник Gezitter

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