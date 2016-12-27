Информация об увольнении гардеробщицы не соответствует действительности – пресс-служба парламента КР

27 декабря 2016, 15:55 Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. Информация об увольнении гардеробщицы, работающей в гардеробной в здании парламента, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе парламента КР.

"Сегодня в ряде СМИ была опубликована информация об увольнении сотрудницы Управления делами Жогорку Кенеша, работающей в гардеробной в здании парламента. Пресс-служба Аппарата Жогорку Кенеша сообщает, что данная информация не соответствует действительности. О.Мамытову не увольняют, она продолжает исполнять обязанности гардеробщицы", - говориться в сообщении.

Как писали СМИ, женщину хотели уволить, так как накануне генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков в своем аккаунте в Twitter написал пост, что гардеробщицы не было на месте, когда он вышел после заседания комитета ЖК.