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Информация об увольнении гардеробщицы не соответствует действительности – пресс-служба парламента КР

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399802-ru.html

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27 декабря 2016, 15:55       Комментарии

Бишкек, 27 декабря /Кабар/. Информация об увольнении гардеробщицы, работающей в гардеробной в здании парламента, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе парламента КР.
"Сегодня в ряде СМИ была опубликована информация об увольнении сотрудницы Управления делами Жогорку Кенеша, работающей в гардеробной в здании парламента. Пресс-служба Аппарата Жогорку Кенеша сообщает, что данная информация не соответствует действительности. О.Мамытову не увольняют, она продолжает исполнять обязанности гардеробщицы", - говориться в сообщении.
Как писали СМИ, женщину хотели уволить, так как накануне генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков в своем аккаунте в Twitter написал пост, что гардеробщицы не было на месте, когда он вышел после заседания комитета ЖК.

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