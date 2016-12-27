"Би-би-си": Жамиля Бегиева: У кыргызов в Москве есть возможность выбора

27 декабря 2016, 15:57 Комментарии

Растет объем денежных переводов кыргызских граждан в России.

По данным Центробанка России, по итогам 9 месяцев этого года объем денежных переводов граждан Кыргызстана на родину составил 1 миллиард 286 миллионов долларов США, увеличился на 21%, сравнительно с прошлым годом. В то же время на 14% уменьшились денежные переводы узбекистанских и таджикистанских мигрантов.

После вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз в 2015 году были устранены такие барьеры для кыргызских мигрантов, как получение патента и разрешения на работу. Руководитель организации "Ала-Тоо" в Москве Жамиля Бегиева поделилась с Би-Би-Си своим мнением о сдвигах и изменениях, которые произошли в жизни кыргызстанских мигрантов в этом году.

Ж. Бегиева: После вступления в Евразийский экономический союз кыргызы получили такие же права при трудоустройстве, как и граждане России. Узбеки и таджики ежемесячно получают патент и работают, поэтому они подвергаются бо́льшим расходам. Наши кыргызы не платят патент, обладают такими же правами, как граждане России. Возможно, по причине таких льгот кыргызы прибывают больше.

Так как кыргызы в России работают на законном основании, с ними должны заключаться трудовые договоры. Но из-за недопонимания отдельных работодателей, или уклонения от налогов при приеме на работу часто встречаются случаи незаключения трудовых договоров. Именно этим вызвано недовольство московского мэра Собянина. Есть работодатели, которые все прекрасно понимают, но не выполняют требования. Недовольство вызвано тем, что наши кыргызы работают без заключения трудовых договоров.

Би-Би-Си: Значит, нынешние трудности кыргызских мигрантов связаны с правовым аспектом, соблюдением требований трудового законодательства?

Ж. Бегиева: Очень правильно. Раньше ведь не брали на работу без наличия разрешительных документов. Сейчас кыргызстанцам не требуется предоставлять никаких документов. Показывают паспорт и как граждане России в общем порядке принимаются на работу на основании трудового договора. Но многие мигранты работают без заключения трудового договора.

Иногда и сами работодатели понимая или не понимая, требовали документ о добровольном медицинском страховании. Некоторые кыргызы платили штраф.

В Москве периодически проходит операция "Мигрант". При проверке документов есть пункт, что надо проживать только по месту регистрации. Никто не может избежать этого пункта, но сдавший квартиру в аренду человек никогда их не зарегистрирует.

Би-Би-Си: Насколько стали уделять внимание безопасности условий труда мигрантам после трагических событий, когда во время пожара типографии в Москве погибли кыргызстанки? Повысилась ли ответственность по безопасности труда?

Ж. Бегиева: Как известно, обеспечение безопасности на работе является главной проблемой. В большинстве случаев работодатель исходит из своего удобства, не соблюдает во многих случаях правила безопасности. Например, в типографии, где возник пожар, была только одна дверь для выхода. Токсичные вещества не хранились на отдельном складе, как того требует трудовое законодательство. В результате в небольшом пожаре на том месте отравились дымом многие наши девушки.

До этого в другом месте также возник пожар, там работодатель, наш же гражданин, не соблюдал правила безопасности, запирал дверь снаружи, в результате закончилось многими жертвами.

После того случая правительство Москвы провело многочисленные проверки. Работодатели также проводят соответствующую работу. Но, самое главное, у наших кыргызов есть возможность выбора. Они могут выбрать работу, исходя из критерия безопасности.

При устройстве на работу многие не знают, какие есть риски. Смотрят на зарплату и трудоустраиваются. Сейчас работодатели рассматривают и объявляют кыргызов на одном уровне с гражданами России и Беларуси.

В целом положение кыргызов сейчас, слава богу, да отвратит от нас Всевышний несчастные случаи.

Источник Gezitter