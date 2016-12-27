"Акчабар": Кыргызстан и Беларусь - лидеры привлечения китайских инвестиций в ЕАЭС

27 декабря 2016, 16:01 Комментарии

Акчабар. На пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лидерами по привлечению прямых иностранных инвестиций из Китая стали Беларусь и Кыргызстан. Об этом говорится в докладе Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) "ЕАЭС и страны Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций - 2016".

Как сообщили специалисты, Китай продолжает наращивать экономическое присутствие в странах ЕАЭС, оставаясь лидером среди азиатских стран по накопленным прямым иностранным инвестициям (ПИИ) в регионе.

Начиная с 2008 года суммарный объем накопленных ПИИ китайских компаний в пяти странах ЕАЭС увеличился на 138% и достиг значения $25.7 млрд.

Лидерами по темпам роста входящих китайских прямых инвестиций являются Беларусь и Кыргызстан, где по итогам последнего периода наблюдений ПИИ выросли соответственно на 48% и 19%.

В абсолютном выражении основным получателем китайских ПИИ в ЕАЭС традиционно является Казахстан, где их накопленный объем достиг $21 млрд. Главным сектором для китайских инвесторов в этой стране остается топливный комплекс, а также нефте- и газотранспортная отрасль РК.

Интерес китайских инвесторов к российскому рынку быстро растет, однако по факту пока не был зафиксирован широкомасштабный вход китайских компаний в страну. Объем накопленных китайских ПИИ в России на начало 2016 года замер на уровне $3.4 млрд.

По мнению экспертов ЦИИ ЕАБР, значительная часть крупных сделок, заключенных в 2014 году и ранее, ждут своей окончательной реализации. В ряде случаев китайские компании опасаются попасть под действие санкций со стороны ЕС и США, и поэтому занимают выжидательную позицию.