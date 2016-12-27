Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4189 (+0.0029) 
Евро: 72.5566 (+0.0342) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

"Би-би-си": Жамиля Бегиева: У кыргызов в Москве есть возможность выбора"Би-би-си": Жамиля Бегиева: У кыргызов в Москве есть возможность выбора

"Акчабар": Кыргызстан и Беларусь - лидеры привлечения китайских инвестиций в ЕАЭС

Источник:
http://kabar.kg/SMIoKG/full/11...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399800-ru.html

Похожие новости

"Эркин Тоо": Кыргызстан готов принимать туристов круглый год

"РГ": Большинство переселенцев из Кыргызстана предпочитают Калининград

С начала года в Кыргызстане из трудной жизненной ситуации выведены 2,4 тыс детей

В Кыргызстане аренда пляжей станет дороже, но появится возможность их ограждать

Генеральным консулом Монголии в Кыргызстана назначен Т.Ганболд

27 декабря 2016, 16:01       Комментарии

Акчабар. На пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лидерами по привлечению прямых иностранных инвестиций из Китая стали Беларусь и Кыргызстан. Об этом говорится в докладе Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) "ЕАЭС и страны Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций - 2016".
Как сообщили специалисты, Китай продолжает наращивать экономическое присутствие в странах ЕАЭС, оставаясь лидером среди азиатских стран по накопленным прямым иностранным инвестициям (ПИИ) в регионе.
Начиная с 2008 года суммарный объем накопленных ПИИ китайских компаний в пяти странах ЕАЭС увеличился на 138% и достиг значения $25.7 млрд.
Лидерами по темпам роста входящих китайских прямых инвестиций являются Беларусь и Кыргызстан, где по итогам последнего периода наблюдений ПИИ выросли соответственно на 48% и 19%.
В абсолютном выражении основным получателем китайских ПИИ в ЕАЭС традиционно является Казахстан, где их накопленный объем достиг $21 млрд. Главным сектором для китайских инвесторов в этой стране остается топливный комплекс, а также нефте- и газотранспортная отрасль РК.
Интерес китайских инвесторов к российскому рынку быстро растет, однако по факту пока не был зафиксирован широкомасштабный вход китайских компаний в страну. Объем накопленных китайских ПИИ в России на начало 2016 года замер на уровне $3.4 млрд.
По мнению экспертов ЦИИ ЕАБР, значительная часть крупных сделок, заключенных в 2014 году и ранее, ждут своей окончательной реализации. В ряде случаев китайские компании опасаются попасть под действие санкций со стороны ЕС и США, и поэтому занимают выжидательную позицию.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум