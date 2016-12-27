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Депутаты боятся попасть впросак после истории с регистрацией иностранцев

Источник:
http://24.kg/ekonomika/42421_d...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399799-ru.html

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27 декабря 2016, 15:36       Комментарии

Депутаты парламента Кыргызстана переживают, не повторится ли история с обязательной регистрацией иностранцев после принятия закона об обязательной регистрации систем электронных денег. Об этом сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике заявил Дастан Бекешев.
Депутаты рассматривают в третьем чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты КР по вопросам платежных систем. Документом Нацбанк наделяется правом выдавать лицензии участникам в сфере платежных систем, осуществлять регулирование и надзор за платежной системой. Ему предоставляется право эмиссии электронных денег.
"Вы через электронные деньги коммерческим банкам хлеб дали. Но боюсь, с этим законом все получится, как с законом об обязательной регистрации иностранцев. Вроде и закон хороший, а при реализации могут проблемы возникнуть. Например, если у WebMoney нет лицензии в Кыргызстане, вы не сможете воспользоваться системой. Насколько международным системам будет интересно приходить в Кыргызстан и работать здесь?" - спросил Дастан Бекешев у председателя Нацбанка Толкунбека Абдыгулова.
Чиновник отметил, что человек не сможет обналичить электронные деньги через систему, не зарегистрированную в КР. Он напомнил, что такое правило позволяет Нацбанку гарантировать сохранность средств человека.
"Если вдруг во время операции через те же WebMoney вы потеряете деньги, то куда побежите? В Нацбанк, спрашивать, куда мы смотрели, почему не принимаем меры. Вот мы и принимаем меры заранее", - заявил Толкунбек Абдыгулов.
В итоге депутаты поддержали законопроект и направили его на голосование в третьем чтении.

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