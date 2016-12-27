Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4189 (+0.0029) 
Евро: 72.5566 (+0.0342) 
Золото: 36.36 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.51 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На трассе Бишкек – Ош образовались пробкиНа трассе Бишкек – Ош образовались пробкиСвыше 160 детей из соцуязвимых слоев населения получили подарки от мэра г.ОшСвыше 160 детей из соцуязвимых слоев населения получили подарки от мэра г.Ош

В Узгенском районе чиновники в сговоре с местными жителями незаконно получили 400 тысяч сомов

Источник:
http://24.kg/kriminal/42422_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399798-ru.html

Похожие новости

Ответственные лица Узгенского горуправления архитектуры и градостроительства уличены в служебном подлоге

Свыше 160 детей из соцуязвимых слоев населения получили подарки от мэра г.Ош

ГРС получила оборудование от Кореи

Чиновников научат, как вести делопроизводство на кыргызском языке

Милиционеров обвиняют в незаконном обыске и избиении ребенка в Нарыне

27 декабря 2016, 15:44       Комментарии

Прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело в отношении чиновников и двух жителей Узгена за незаконное получение крупной суммы. Об этом сообщает отдел информации Генеральной прокуратуры.
По ее данным, в 2014 году сотрудники Узгенского городского управления архитектуры и градостроительства составили поддельные документы о том, что жители города М.С. и М.М. строят дома, и их готовность составляет 55 и 59 процентов соответственно.
- На самом деле никакой стройки не было, - пояснили ИА "24.kg" в отделе информации ГП.
На основании фиктивных документов М.С. и М.М. в Департаменте жилищно-гражданского строительства при Госстрое незаконно получили ипотечные сертификаты по 200 тысяч сомов каждый, чтобы достроить дома.
Как отмечают в Генпрокуратуре, средства предназначались для строительства домов, которые согласно акту территориального подразделения МЧС находились в аварийном состоянии.
В результате незаконных действий государству причинен материальный ущерб на общую сумму 400 тысяч сомов, говорится в сообщении.
Ведется следствие, в отношении чиновников возбуждено уголовное дело по статье 315 (служебный подлог), в отношении граждан М.С. и М.М. - по статье 166 (мошенничество) УК КР.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум