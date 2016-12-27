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На трассе Бишкек – Ош образовались пробки

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42423_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399797-ru.html

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27 декабря 2016, 15:46       Комментарии

На 134-143-м километрах автотрассы Бишкек - Ош образовались пробки из большегрузных машин. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
По ее данным, грузовики не могут преодолеть подъемы из-за отсутствия цепей, а некоторые водители используют летнюю солярку, которая при низких температурах замерзает.
МЧС настоятельно напоминает планирующим ехать по горным автодорогам страны водителям запастись цепями, лопатами или поменять летние шины на зимние, использовать зимние ГСМ.

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