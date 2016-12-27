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Минобразования: Утренники следует проводить силами учителей и учениковМинобразования: Утренники следует проводить силами учителей и учениковПремьер-министр КР поручил Минюсту активизировать работу по инвентаризации нормативно-правовых актовПремьер-министр КР поручил Минюсту активизировать работу по инвентаризации нормативно-правовых актов

Премьер поручил минюсту совершенствовать систумы нотариата и адвокатуры

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/premer...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399795-ru.html

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27 декабря 2016, 13:44       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков принял министра юстиции Урана Ахметова. Премьер поручил ему активизировать работу ведомства по инвентаризации нормативно-правовых актов, совершенствованию системы нотариата и адвокатуры. Глава правительства подчеркнул важность расширения доступа граждан страны к юридической защите, через усиление государственной адвокатуры.
Ахметов рассказал о проводимой министерством работе по инвентаризации нормативно-правовых актов, плану законопроектных работ и мероприятиях реализуемых в рамках Концепции повышения правовой культуры населения КР на 2016-2020 годы.

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