Премьер поручил минюсту совершенствовать систумы нотариата и адвокатуры

27 декабря 2016, 13:44 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков принял министра юстиции Урана Ахметова. Премьер поручил ему активизировать работу ведомства по инвентаризации нормативно-правовых актов, совершенствованию системы нотариата и адвокатуры. Глава правительства подчеркнул важность расширения доступа граждан страны к юридической защите, через усиление государственной адвокатуры.

Ахметов рассказал о проводимой министерством работе по инвентаризации нормативно-правовых актов, плану законопроектных работ и мероприятиях реализуемых в рамках Концепции повышения правовой культуры населения КР на 2016-2020 годы.