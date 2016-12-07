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Узбекистанец, подаривший больным детям фрукты, покорил Интернет

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/uzbeki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399794-ru.html

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27 декабря 2016, 13:55       Комментарии

Уроженец Узбекистана, работающий на продуктовой базе "ФудСити" в Москве, вызвал всеобщее восхищение в соцсетях своим благородным поступком.
Как написала на своей странице в Facebook Ирина Фесенко, оказывающая помощь детским хосписам, она приехала на продуктовую базу за мандаринами для детей к новогодним праздникам.
"Покупаю в "ФудСити" три ящика мандаринов, параллельно хватаю парня с рохлей, мы грузим мое богатство в тележку и направляемся к выходу. У выхода немного притормаживаю — узбекская дыня, вся обмотанная в кокон, прямо попросилась на праздничный стол. Продавец, взвешивая дыню, хитро спросил, не много ли мандаринов я себе прикупила. Начинаю объяснять, что это детям, на Новый год, в детский дом. Продавец, плохо говорящий по-русски, еще раз переспросил о месте доставки мандаринов, лицо его стало серьезным. Он взял большой ящик с хурмой и прямо наседая на меня сказал: возьми, передашь от меня детям", — написала девушка.
"Чувства мои смешались… брать, не брать, да как это так… без денег… А он спрашивает дальше: а что, у этих детей мамы нет? Есть мама, говорю, но эти дети лежат в больнице, многие неизлечимо больны, и мы стараемся сделать им небольшой праздник. Тогда продавец берет ящик шикарных узбекских помидоров и несет на тележку. И это тоже детям. Нет… не нужно… им, наверное, этого нельзя, надрывно говорю я (хотя в душе я просто не понимаю, как смогу отблагодарить этого молодого парня)… Можно…, я знаю, можно, отвечает он, только, когда будешь отдавать, скажи: Аллах, награди Умара. Бреду к машине, позади тащится тележка с подарками. На глаза почему-то навернулись слезы, где-то в горле застрял комок и душит. Да, религии у нас разные, но в каждой из них есть любовь и сострадание, уважение и забота о ближнем. Спасибо тебе, Умар", — написала Ирина Фесенко.

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