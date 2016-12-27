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Обама: Я бы победил Трампа, если бы мог снова бороться за президенство

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/obama-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399793-ru.html

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27 декабря 2016, 15:31       Комментарии

Уходящий со своего поста президент США Барак Обама в интервью телеканалу CNN сказал, что если бы Конституция позволяла ему в третий раз баллотироваться в президенты, то он бы взял верх над кандидатом республиканцев Дональдом Трампом.
По его словам, Хиллари Клинтон вела кампанию чересчур осторожно, полагая, что победа ей так или иначе обеспечена.
«Поэтому вместо того, чтобы сосредоточиться на собственной повестке, она предпочла критику заявлений и поступков своего оппонента», — сказал Обама.
Одновременно Обама выразил восхищение Клинтон, заметив, что она стала жертвой необоснованных нападок. К сожалению, добавил президент, Хиллари не смогла в полной мере сохранить созданную им коалицию, которая дважды приносила ему победу на выборах.
Штаб Клинтон не стал комментировать замечаний президента, а Трамп через «Твиттер» ответил, что Обама глубоко ошибается, если думает, что он мог бы победить в обстановке «уменьшения трудовой занятости американцев, их недовольства его реформой системы медстрахования и роста исламского экстремизма».
Избранный президент Дональд Трамп вступит в должность в январе.

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