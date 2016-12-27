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ГРС получила оборудование от Кореи

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/grs-po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399792-ru.html

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27 декабря 2016, 15:37       Комментарии

В Государственной регистрационной службе при правительстве КР состоялась церемония передачи компьютерного и серверного оборудования в рамках проекта "Создание единой информационной системы управления земельными ресурсами в КР" при поддержке Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) правительства Республики Корея.
Одним из основных областей деятельности проекта являлось оснащение Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при ГРС соответствующей техникой и закупкой специального серверного оборудования, предназначенной для функционирования интегрированной информационной системы и хранения базы данных графической и текстовой части Геоинформационной системы (ГИС).
"Новая регистрационная система повысит прозрачность, эффективность работы системы, снижая риск коррупции и конфликтов, связанных с землей и правом собственности", – говорится в сообщении ГРС.
В рамках проекта ожидается разработка программного обеспечения по управлению базами данных с целью автоматизации всех кадастровых процедур на центральном уровне с внедрением кадастровых индексированных электронных карт на всей территории Кыргызстана.
Помимо данного проекта Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) правительства Республики Корея выделяет 7 млн 460 тыс. долларов США на реализацию проекта по внедрению системы электронного национального удостоверения личности в Кыргызстане. В связи с чем председатель Службы Тайырбек Сарпашев выразил надежду на то, что плодотворное сотрудничество между ГРС и KOICA выведет кадастровую и паспортную систему КР на новый этап развития.

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