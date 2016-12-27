Спасшего утопающих пассажиров наградили медалью МЧС

27 декабря 2016, 12:55 Комментарии

Министерство чрезвычайных ситуаций наградило Маматжана Алиева медалью МЧС "За спасение утопающих" за проявленную храбрость при спасении жизни людей в водоеме кафе "Гавайи".

Медаль "За спасение утопающих" вручил замминистра ЧС, полковник Калыс Ахматов. Он выразил благодарность Алиеву за проявленную храбрость при спасении людей и пожелал крепкого здоровья и благополучии в семье.

Напомним, летом текущего года в водоем кафе "Гавайи" упал автомобиль с пассажирами. Старший инспектор Центра обеспечения Архивного отдела Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики Роман Торопов и житель города Бишкек Маматжан Алиев оказали активное содействие по спасению пассажиров, находящихся в автомашине. По словам Романа Торопова, в машине находились взрослый и ребенок. Роман Торопов сделал искусственное дыхание ребенку, тем самым спас его. Ранее Р.Торопов также был награжден медалью "За спасение утопающих".