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Спасшего утопающих пассажиров наградили медалью МЧС

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/spassh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399790-ru.html

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27 декабря 2016, 12:55       Комментарии

Министерство чрезвычайных ситуаций наградило Маматжана Алиева медалью МЧС "За спасение утопающих" за проявленную храбрость при  спасении жизни людей в водоеме кафе "Гавайи".
Медаль "За спасение утопающих" вручил замминистра ЧС, полковник Калыс Ахматов. Он выразил благодарность Алиеву за проявленную храбрость при спасении людей и пожелал крепкого здоровья и благополучии в семье.
Напомним, летом  текущего  года в водоем кафе "Гавайи" упал автомобиль с пассажирами. Старший инспектор Центра обеспечения  Архивного отдела Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики Роман Торопов и житель города Бишкек Маматжан Алиев оказали активное содействие по спасению пассажиров, находящихся в автомашине. По словам Романа Торопова, в машине находились взрослый и ребенок. Роман Торопов сделал искусственное дыхание ребенку, тем самым спас его. Ранее Р.Торопов также был награжден медалью "За спасение утопающих".

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