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Текебаев требует привлечь к ответственности главу ГКНБ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/tekeba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399789-ru.html

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27 декабря 2016, 14:24       Комментарии

Лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев требует привлечь главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева к ответственности. Об этом депутат заявил сегодня на пресс-конференции в Бишкеке.
По его словам, ранее он направил в ГКНБ официальный запрос с просьбой предоставить копии материалов по апостилям из Белиза, однако в ведомстве отказали, ссылаясь на закон об оперативно-розыскной деятельности. По этому закону, Сегизбаев не имел права разглашать конфиденциальные сведения. Однако, Текебаев напомнил, что документы были оглашены на заседании Жогорку Кенеша и через СМИ, таким образом, документ утратил статус секретности.
Текебаев напомнил, что Сегизбаев пообещал предоставить депутатам копии имеющихся материалов. "Мы обратились и получили отказ. После этого мы обратились и просили Генпрокуратуру дать юридическую оценку действиям главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева", — сказала он. Лидер "Ата Мекен" сказал, что Атамбаев ранее заявлял, если документы из Белиза не подтвердятся, то Сегизбаев за это ответит. По его словам, прошло время — ничего не подтверждено.
Напомним, 14 ноября 2016 года глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев информировал президента Алмазбека Атамбаева о получении трастовых документов (апостиль) из официальных органов государства Белиз, свидетельствующих о заинтересованности трех бывших высокопоставленных должностных лиц (ныне депутатов Жогорку Кенеша) в том, чтобы в апреле 2012 года компания "Саутфилд" (владельцем которой предположительно является Максим Бакиев) могла выручить от продажи ненационализированной на тот момент части акций ЗАО "Альфа Телеком" (более 50 % акций) сумму, превышающую 50 млн долларов.
В распространенных аппаратом президента фотографиях документов указаны имена трех депутатов от фракции "Ата Мекен" — Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой.

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