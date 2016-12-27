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Дети из благополучных семей станцевали для сирот в Бишкеке

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/society/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399787-ru.html

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27 декабря 2016, 15:44       Комментарии

БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. В Национальном центре детства и юношества "Сейтек" состоялся праздничный предновогодний концерт для сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малоимущих семей, сообщили в общественном фонде "Руки добра".
© Фото / общественный фонд "Руки добра"В Национальном центре детства и юношества "Сейтек" состоялся праздничный предновогодний концерт для сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малоимущих семей, сообщили в общественном фонде "Руки добра". "Всего на праздник были приглашены 250 ребят. Им показали представление и подарили подарки", - отметили организаторы.
На концерте выступили ансамбль народного танца "Азия Нур", ансамбль кавказского танца, танцевальная студия "Мария", знаменитая танцовщица Далия (восточные танцы) и другие артисты.
Спонсорскую помощь в виде сладких подарков оказали некоторые местные магазины.

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