Дети из благополучных семей станцевали для сирот в Бишкеке

27 декабря 2016, 15:44 Комментарии

БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. В Национальном центре детства и юношества "Сейтек" состоялся праздничный предновогодний концерт для сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малоимущих семей, сообщили в общественном фонде "Руки добра".

© Фото / общественный фонд "Руки добра"В Национальном центре детства и юношества "Сейтек" состоялся праздничный предновогодний концерт для сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малоимущих семей, сообщили в общественном фонде "Руки добра". "Всего на праздник были приглашены 250 ребят. Им показали представление и подарили подарки", - отметили организаторы.

На концерте выступили ансамбль народного танца "Азия Нур", ансамбль кавказского танца, танцевальная студия "Мария", знаменитая танцовщица Далия (восточные танцы) и другие артисты.

Спонсорскую помощь в виде сладких подарков оказали некоторые местные магазины.