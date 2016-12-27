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Генеральным консулом Монголии в Кыргызстана назначен Т.Ганболд

Источник:
http://kabar.kg/politics/full/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-399786-ru.html

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27 декабря 2016, 14:59       Комментарии

Бишкек, 26 декабря /Кабар/. В Министерстве иностранных дел КР состоялась встреча заместителя министра А.Усенова с вновь назначенным Генеральным консулом Монголии в КР Т.Ганболдом.
В ходе встречи генеральный консул Т.Ганболд вручил Заместителю министра А.Усенову консульский патент (документ, удостоверяющий факт назначения и полномочия консула. Выдаётся представляемым государством и предоставляется во внешнеполитическое ведомство страны пребывания).
Заместитель министра А.Усенов поздравил Т.Ганболда с назначением на должность Генерального консула Монголии в КР и выразил уверенность в том, что его деятельность привнесет новый импульс для интенсификации и развития кыргызско-монгольских отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
А.Усеновым в ходе встреча была официально передана Экзекватура МИД КР, допускающая Генерального консула к исполнению своих обязанностей.
Собеседники обменялись мнениями по дальнейшей совместной работе, перспективным направлениям сотрудничества, а также обсудили ближайшие планы по взаимодействию на кыргызско-монгольском направлении.

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