Генеральным консулом Монголии в Кыргызстана назначен Т.Ганболд

27 декабря 2016, 14:59 Комментарии

Бишкек, 26 декабря /Кабар/. В Министерстве иностранных дел КР состоялась встреча заместителя министра А.Усенова с вновь назначенным Генеральным консулом Монголии в КР Т.Ганболдом.

В ходе встречи генеральный консул Т.Ганболд вручил Заместителю министра А.Усенову консульский патент (документ, удостоверяющий факт назначения и полномочия консула. Выдаётся представляемым государством и предоставляется во внешнеполитическое ведомство страны пребывания).

Заместитель министра А.Усенов поздравил Т.Ганболда с назначением на должность Генерального консула Монголии в КР и выразил уверенность в том, что его деятельность привнесет новый импульс для интенсификации и развития кыргызско-монгольских отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

А.Усеновым в ходе встреча была официально передана Экзекватура МИД КР, допускающая Генерального консула к исполнению своих обязанностей.

Собеседники обменялись мнениями по дальнейшей совместной работе, перспективным направлениям сотрудничества, а также обсудили ближайшие планы по взаимодействию на кыргызско-монгольском направлении.